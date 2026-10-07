Isabel Rodríguez, sobre la Diputación Permanente: "Si hay un asunto de emergencia es la vivienda"

Con toda la artillería cargada, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha visitado Espejo Público donde ha hecho una defensa acérrima de los decretos de vivienda que hoy de nuevo vuelven a publicarse en el BOE. No cabe duda de que la crisis de la vivienda va a ser eje central de la campaña del PSOE de cara a las elecciones del 29 de noviembre y muestra de ello es la actitud manifestada por la titular de esta cartera en la entrevista.

Reconoce que el tema es "complejo", pero eso no la hace achantarse y lo afronta "con determinación y valentía". Los decretos 'Maricarmen' fueron votados en un pleno extraordinario el pasado viernes. PP, VOX y Junts los tumbaron y ese no aceleró el adelanto de la convocatoria electoral. Antojos del destino fue Puigdemont quien dio la llave de la Moncloa al gobierno progresista y son precisamente estos mismos independentistas quienes con su 'no' a dichos decretos han dado un portazo a la legislatura.

Hasta el jueves por la noche, el ejecutivo se mostraba "moderadamente optimista" en que al menos uno de los decretos, el primero, saliese adelante, sin embargo Junts anunció su no aunque con disposición a seguir negociando. Isabel Rodríguez ha rechazado que el primer decreto que se presentó no fuese acordado con Junts. "El texto acordado con Junts es el texto que yo elevé al Consejo de Ministros, es la norma que presenté ante el Congreso" y asegura: "Intentamos ese acuerdo hasta el ultimo minuto. Quien tiene que explicar su oposición es Junts".

Ya con las Cortes disueltas, el ejecutivo de Sánchez volvió a llevar este martes al Consejo de Ministros los decretos, con algunas modificaciones. Será la Diputación Permanente quien decida ahora si los avala o no y, si los grupos mantienen sus posturas, todo apunta a que el primero saldrá adelante ya que en la Diputación Permanente consiguen mayoría sin necesidad del apoyo de Junts.

Preguntada por el movimiento que ha hecho el Consejo de Ministros para, al menos, sacar adelante uno de los decretos con las Cortes ya disueltas y dejando su aval en manos de la Diputación Permanente, la ministra ha defendido tal actuación. "La soberanía popular no se extingue cuando se convocan elecciones, permanece en el Congreso en su Diputación Permanente y si hay algún asunto de emergencia que convoca a la mayoría de lo los españoles es la vivienda".

Mensaje a Urbagestión

Rodríguez se ha mostrado muy cercana al "drama social" que suponen los desahucios y sin olvidar a Maricarmen, el detonante de esta movilización, no le ha temblado el pulso para desacreditar a la empresa propietaria del inmueble de esta octogenaria madrileña. Urbagestión aseguró en Espejo Público que el ministerio de Vivienda solo se puso en contacto con ellos una vez el desahucio ya estaba en marcha algo que rechaza la ministra. "No es cierto, está documentado. Desde el mes de junio que se inicia la primera orden de desahucio y a mí estas personas no me merecen ningún tipo de consideración. España entera les ha visto actuar".

La empresa ha contestado a través de un chat con el programa preguntándole lo siguiente: "Ministra en el caso de Maricarmen Abascal la empresa Municipal de Vivienda y el propietario hemos encontrado una solución para que la inquilina pueda volver a su casa con un alquiler social ¿Por qué no hay un cauce estable que permita hacer lo mismo en todos los casos de vulnerabilidad en lugar de dejarlo en manos de la buena voluntad de cada propietario?".

Isabel Rodríguez ha cogido el guante y ha asegurado: "Porque los votos de la derecha no han querido".

¿Por qué no se hizo algo en 8 años de legislatura?

Pero, ¿por qué tras ocho años de Gobierno se tomas las medidas ya en el tiempo de descuento? Isabel Rodríguez explicó que tenía que lograr un acuerdo con las CC.AA. "Lo logré, 7.000 millones de euros que está ya en la caja de las CC.AA. para que hagan su trabajo y para que cumplan con los estatutos de autonomía y para que, por ejemplo, ayuden a Maricarmen que hoy sigue sufriendo y, la Comunidad de Madrid tenía más de 100 millones de euros del Gobierno de España con el que podía haber recuperado ese inmueble o pagar las rentas" y reprocha no lo ha hecho. A ellos sí los acusa de no mover ficha hasta que ya se había ejecutado el desahucio.

Rodríguez ha rechazado algunas de las estadísticas expuestas ya que no comparte que haya menos vivienda en alquiler sino que "cada año hay más gente viviendo de alquiler. No hay menos vivienda en alquiler sino que nos encontramos en máximos de vivienda en alquiler ¿Hay mas estabilidad? Sí, gracias a este Gobierno que pasó de contratos de 3 años a contratos de 5 años y, por tanto, hay menos rotación en el mercado. ¿Se precisa más estabilidad ? Sí, por eso este decreto ya hace que todas las personas que viven de alquiler estén tranquilas de que en los próximos dos años van a tener prorrogados su contrato".

La ministra defiende que "quien está impidiendo acceder a las personas al alquiler es la especulación. Cuando un español no compite con su salario, sino que el que llega es un gran inversor que va a especular con esas viviendas es imposible competir". E insiste: "El problema no está entre el propietario pequeño y el inquilino, el problema está con los grandes inversores que han venido a comprarse barrios enteros".

Acampada en Sol

Sobre los acampados en Sol la ministra ha asegurado que le merecen "el máximo respeto" y reprocha: "Lo que no comprendo es que haya dirigentes políticos que los insulten cada mañana. Celebro que la juventud en España no este anestesiada."

En un análisis que ella misma ha reconocido como "simplista", para Rodríguez la diferencia entre unos y otros es clara: "Rajoy desahució a la gente y salvo a la Banca. Pedro Sánchez coge esas casas de la gente y las entrega a las familias".