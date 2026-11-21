SALUD
Boticaria García cuenta qué hay detrás de los escapes de orina y cómo evitarlos
La farmacéutica Boticaria García nos explica cómo ejercitar el suelo pélvico para evitar escapes de orina. ¡No te pierdas cómo hacerlo con estos simples trucos!
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Los escapes de orina son algo muy habitual, especialmente con la edad. Sin embargo, hay algunos ejercicios que podemos hacer para ejercitar el suelo pélvico y evitar que ocurra.
Boticaria García nos ha contado que el suelo pélvico es un músculo que debe ejercitarse como cualquier otro. Este sujeta la vejiga, el útero y los intestinos y debe estar terso.
Como ejercicio para ejercitarlo, Boticaria García propone uno de apenas unos segundos: relajar la pelvis mientras inhalamos por la nariz y contraerla mientras exhalamos.
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Como referencia, se recomiendan al menos ocho contracciones, tres veces al día, pero adaptadas a lo que cada persona puede hacer. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!
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