Los escapes de orina son algo muy habitual, especialmente con la edad. Sin embargo, hay algunos ejercicios que podemos hacer para ejercitar el suelo pélvico y evitar que ocurra.

Boticaria García nos ha contado que el suelo pélvico es un músculo que debe ejercitarse como cualquier otro. Este sujeta la vejiga, el útero y los intestinos y debe estar terso.

Como ejercicio para ejercitarlo, Boticaria García propone uno de apenas unos segundos: relajar la pelvis mientras inhalamos por la nariz y contraerla mientras exhalamos.

Como referencia, se recomiendan al menos ocho contracciones, tres veces al día, pero adaptadas a lo que cada persona puede hacer. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!