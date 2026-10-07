Entrevista a Isabel Rodríguez en Espejo Público: la ministra de Vivienda responde a las preguntas de Susanna Griso

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, se sienta hoy en el plató de Espejo Público para responder a las preguntas de Susanna Griso sobre los dos nuevos decretos que se quieren aprobar en la Diputación Permanente, el alquiler y las críticas de la oposición tras rechazar aprobar en el Congreso de los Diputados, dichos decretos.

Se sienta en la mesa tras la publicación en el BOE de los dos decretos de vivienda que este martes, ya con las Cortes disueltas, ha aprobado el Consejo de Ministros. Será la Diputación Permanente quien tenga que avalar, o no, dichos decretos. Mantienen la misma esencia que los que tumbó el Congreso el pasado viernes, pero con algunas novedades.

El primer decreto de vivienda, que entra este jueves en vigor, podría ser convalidado en la Diputación Permanente si se mantienen las posiciones expresadas en el Congreso, mientras que el segundo no obtendría mayoría suficiente de mantenerse las mismas posturas, por ello solo entraría en vigor cuando sea aprobado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.