El debate sobre los problemas de descanso en La mesa ha dejado un testimonio tan cercano como reconocible de la mano de Tania Llasera. Al ser preguntada por sus horas de sueño, la presentadora ha explicado que atraviesa la perimenopausia —esa etapa previa entre los 40 y los 44 años en la que empiezan los desajustes— y que arrastra cuatro años sin dormir bien.

Según ha detallado en el plató, su problema no es conciliar el sueño al acostarse, sino mantenerlo: alrededor de las cuatro de la mañana se despierta por ganas de ir al baño o por un sofoco de calor. Una situación que desata una auténtica "guerra térmica" en casa, ya que ella abre la ventana para refrescarse mientras su marido pasa frío, además de esforzarse por no pensar en nada cuando se levanta al baño para evitar que su cabeza se active por completo y le impida volver a dormirse.

Directos de madrugada y compañía frente al insomnio

Lejos de cumplir la recomendación de evitar las pantallas durante la noche, Llasera ha reconocido entre risas que hace justo lo contrario cuando comprueba que es imposible volver a cerrar los ojos y siente rabia al ver que su marido duerme plácidamente. En La mesa incluso han repasado varios de sus vídeos grabados de madrugada —a las tres, a las cinco o a las seis de la mañana— en los que se muestra desvelada en casa.

Ante la reprimenda en el plató por encender el foco y el móvil en plena noche, la comunicadora ha defendido la parte positiva de esas conexiones improvisadas en redes sociales: "¿Tú sabes la cantidad de mujeres a las que hacemos compañía a las cuatro de la mañana? Es impresionante. 400 o 500 mujeres que están despiertas a la misma hora con el mismo problema".

Con naturalidad y sentido del humor, Tania Llasera ha convertido sus madrugadas en vela en un punto de encuentro compartido donde cientos de mujeres encuentran compañía y comprensión frente al insomnio.