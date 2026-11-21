Cada tarde en Antena 3, Pasapalabra lleva al límite la memoria, la rapidez mental y la estrategia de David y Moisés en la prueba decisiva del concurso. A lo largo de esta semana, el bote ha seguido escalando, desde los 1.282.000 euros del lunes hasta los 1.306.000 euros del viernes, en unos duelos donde la cautela y la sangre fría han resultado fundamentales para no comprometer el marcador.

La dinámica de estos cinco programas ha alternado empates calculados, victorias estratégicas y remontadas al límite: el dilema del lunes, el golpe de autoridad de Moisés con 23 aciertos en el programa del martes, la victoria tácticamente perfecta de David guardando silencio el miércoles, la remontada del concursante barcelonés el jueves y el cierre con tablas a 22 aciertos en la entrega del viernes.

Las palabras que se han resistido esta semana en AlaZ

Más allá de los aciertos que inclinaron cada tarde, el altísimo nivel de dificultad de los paneles dejó numerosas definiciones pendientes de respuesta tanto para David como para Moisés:

Las definiciones sin resolver de David

Con la D: Adepto a la doctrina de los primeros siglos cristianos según la cual el cuerpo humano de Cristo no era real sino aparente — Doceta .

. Con la D: Apellido del dramaturgo autor de la obra El secuestro de Isabelita — Dalmaroni .

. Con la F: Título del álbum del guitarrista Albert Collins publicado en 1980 que incluye la canción Brick — Frostbite .

. Con la G: Apellido del cantautor que publicó el álbum recopilatorio Que levante la esperanza — Gildemeiste .

. Con la G: Apellido del arqueólogo que en 2007 lideró el estudio de los restos funerarios del yacimiento nigeriano de Durbi Takusheyi — Gronenborg .

. Con la J: Estropearse un alimento o echarse a perder — juquearse .

. Con la M: Reprensión hecha en tono de burla advirtiendo de una falta que se daba a los antiguos colegios de universidades — Mesilla .

. Con la M: Montón de piedras que se ponen como señal en un límite — Morcuero .

. Con la M: Título de la novela del escritor Rodrigo Fresán, publicada en 2022 y basada en una historia real acontecida en 1831 — Melvill .

. Con la P: Nombre del colectivo de arte urbano fundado en 2011 en Moscú por los artistas Igor Ponosov y Anton Polsky — Partizaning .

. Con la P: Parte de la planta capaz de originar vegetativamente otro individuo — Propágulo .

. Con la P: Apellido del artista autor de la instalación Radio Popeye que expuso en la Bienal de Venecia en el año 2003 — Périgot .

. Con la T: Título de la película de 2021 dirigida por los hermanos Jean Marie y Arnaud Larrieu y protagonizada por Mathieu Amalric — Tralala .

. Con la T: Apellido de la artista autora de la instalación Milky Way de 1999 construida con moldes para cortar galletas — Tuominen.

Las definiciones sin resolver de Moisés

Con la B: Apellido de la química que en 1993 inventó un método para producir carbono similar al diamante calentando un polímero — Bianconi .

. Con la D: Nombre del periódico de Noruega fundado en 1869 por el escritor y editor Anthon Bang — Dagbladet .

. Con la D: Nombre del invento cinematográfico de 1928 del ingeniero Isaac Kitrosser que permitía deformar imágenes en el rodaje — Diastrephor .

. Con la E: Apellido de la escaladora que en 1991 se convirtió en la primera campeona de Alemania de escalada deportiva — Eisenhut .

. Con la H: Título de la serie de televisión creada por el guionista Bevan Lee en 2005 que está ambientada en una universidad — Headland .

. Con la J: Título de la película de 1982 dirigida por Cristopher Frank basada en una novela escrita por el propio director — Josepha .

. Con la J: Insecto coleóptero de dos a tres centímetros de largo, cuerpo negro y también denominado escarabajo sanjuanero — Jorge .

. Con la L: Recaudador que antiguamente recaudaba el tributo que se pagaba por las mercancías — Lezdero .

. Con la T: Que abarca todos los aspectos considerables en el caso de que se trata — Tempate .

. Con la V: Apellido del historiador de arte que dirigió la colección Wallace en Londres entre los años 2011 y 2017 — Vogtherr .

. Con la V: Apellido de la pintora autora del cuadro Albahacas para el señor — Villazón .

. Con la X: Apellido del filósofo autor del libro Historia de la filosofía oculta — Alexandrian.

Todos los fallos de David y Moisés en la semana

En una prueba donde cada error penaliza y condiciona por completo la estrategia final, ambos concursantes cometieron tres fallos a lo largo de la semana al intentar arriesgar en sus respectivos turnos:

Los fallos de David

Con la M: Título de la obra de arte tecnológico creada en 2000 por el artista Stelarc en la que un avatar controla a un humano — Movatar .

. Con la P: Parte de la planta capaz de originar vegetativamente otro individuo — Propágulo .

. Con la R: Ciclista especializado en correr por terreno llano — Rodador.

Los fallos de Moisés

Con la I: Alteración patológica en una parte del organismo que se caracteriza por calor, enrojecimiento, hinchazón y dolor — Inflamación .

. Con la S: Zoquete de madera adaptada al interior del cañón sobre el que se colocaban y aseguraban las granadas esféricas — Salero .

. Contiene la Y: Nombre del grupo de música que publicó el álbum Frozen in time — Obituary.

Con este balance de aciertos al límite, palabras pendientes y tropiezos puntuales, David y Moisés cierran otra semana de máxima exigencia en Pasapalabra, dejando el bote listo para seguir creciendo en Antena 3.