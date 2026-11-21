Lola Índigo quiso tener una charla muy especial con los talents de su equipo antes de afrontar las Batallas Cruzadas de La Voz 2026. Con las últimas plazas para los Directos en juego, la coach trató de transmitirles la importancia de emocionar y conectar con el público, que esta vez tenía en sus manos la decisión.

La artista insistió en que, más allá de demostrar sus cualidades vocales, la clave estaba en transmitir emociones y conseguir que los espectadores sintiesen algo al escuchar sus actuaciones. Una conexión que podía resultar decisiva para conseguir sus votos.

Además, también quiso quitarles presión y ayudarles a perder el miedo al fracaso. Para ello, recurrió a su propia experiencia y compartió una reflexión muy sincera sobre los momentos difíciles que ha atravesado en su carrera.

“Para mí el verdadero amor por mi profesión ha sido el pensar muchísimas veces en dejarlo y nunca hacerlo”, confesó la cantante, recordándoles que las dudas y las dificultades también forman parte del camino. ¡Imperdible!