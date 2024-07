Mazón, PP, acusa al Gobierno de no hacer su trabajo: "Eso es algo que el socialismo, convertido en 'Sanchismo', ha olvidado"

Recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un plan para ayudar a las Autonomías que sufren las consecuencias de estar infrafinanciadas, como sería el caso de la Comunidad Valenciana, según viene denunciando su presidente, Carlos Mazón, político del PartidoPopular.

El presidente valenciano aseguraba desconocer el plan: "No. No lo conocemos. Hace años que no lo conocemos".

"No estamos hablando que cada uno tenga un paraguas"

"Cuando hablamos de la financiación autonómica, estamos hablando fundamentalmente de la sanidad pública, de la educación pública y de los servicios sociales de los más vulnerables"

Insistía Mazón en que la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana serían las dos comunidades peor financiadas desde hace tiempo. El motivo de la queja que vienen manteniendo es su voluntad de "poder atender a los ciudadanos con la igualdad entre españoles".

Las manos a la cabeza

Las palabras de la ministra no habrían pasado inadvertidas ni mucho menos para Carlos Mazón. Según él, Montero culpa al resto de los actores implicados pero no asume su responsabilidad: "Nos echamos las manos a la cabeza".

El popular acusaba también al Gobierno de eludir sus responsabilidades, aseverando lo siguiente: "Esto no va de que el Congreso de los Diputados haga el Gobierno de España. Es el Gobierno el que tiene que poner encima de la mesa una propuesta".

La financiación 'singular'

"Tenemos al Partido Socialista diciéndonos que los que más tienen, tienen que aportar menos"

Carlos Mazón reprochaba al Gobierno que no están poniendo una propuesta encima de la mesa y al mismo tiempo hablarían de la financiación 'singular' para Cataluña. Se pronunciaba sobre ello y lo calificaba de algo "extraordinariamente injusto, insolidario, y que se carga la progresividad", principio por el que los que más riqueza tienen, participan más en la financiación con sus impuestos.

Lanzaba la mayor de sus acusaciones contra el presidente de los socialistas catalanes, Salvador Illa: "Salvador Illa parece ya una sucursal del independentismo".

"De eso va la solidaridad"

Por último denunciaba la situación actual que atribuía al PSOE haber decidido "cargarse el principio de solidaridad, de progresividad, que se le supone a cualquier socialdemócrata o a cualquier persona de bien", entendiendo que lo más justo en la sociedad sería "que quien más tiene, pues aporte un poquito más para los demás. De eso va la equidad, de eso va la solidaridad, y de eso va la progresividad". Sentenciaba Mazón que eso sería algo que "el socialismo, convertido en 'Sanchismo', ha olvidado".

El presidente valenciano pedía al Ejecutivo que asuma su responsabilidad y afirmaba que se encuentra preocupado por la Sanidad Pública de los ciudadanos de su región, dado que tendrían que asumir un mayor esfuerzo para afrontar los pagos de los distintos tratamientos, que en otras Comunidades Autónomas.