Arguiñano prepara una mousse de frambuesas rápida y perfecta para sorprender en casa

El cocinero propone una mousse fría de frambuesas para cuatro personas, combinando este fruto con azúcar, queso mascarpone, nata líquida y ralladura de limón. Cocina las frambuesas con azúcar, tritura y cuela para retirar las semillas, obteniendo así una salsa fina y aromática que servirá de base para el postre.

Mezcla el queso mascarpone con nata, azúcar y ralladura de limón, batiendo hasta lograr una textura suave y montada. Incorpora la salsa de frambuesas con movimientos envolventes, reparte en copas y decora con frambuesas frescas y hojas de menta. El postre se refrigera antes de servir, listo para disfrutar.