¡Viaje al pasado! Descubrimos cómo eran Sonsoles Ónega y sus colaboradores en el instituto

Queda muy poco para que Y ahora Sonsoles regrese con una nueva temporada más fresca que nunca. Por eso, Sonsoles Ónega y algunos de sus colaboradores más conocidos, se pusieron en la piel de los personajes de Grease para celebrar la "vuelta al cole" por todo lo alto.

La grabación de la promo despertó grandes recuerdos en todos ellos, que han tenido que interpretar a jóvenes de instituto. Por eso, hemos querido conocer cómo eran realmente ellos durante aquellos años... ¡con fotos incluidas!

Ana Obregón ha confesado que era muy buena estudiante, tanto que sus compañeros siempre querían sentarse a su lado para copiar. Sin embargo, María del Monte y Carlos Quílez se han definido como algo más gamberros.

Nuestra Sonsoles Ónega ha recordado su época de forrar carpetas con cariño, asegurando que era más como la Sandy buena de Grease. "Nunca me puse tanto cuero", ha advertido entre risas.

"Estudiaba, pero también me gustaba estar en el jaleo", ha desvelado Roberto Brasero, quien, como Nacho Gay, disfrutó mucho de los años de instituto, pero también sacaba buenas notas. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!