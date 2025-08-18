Antena 3 LogoAntena3
"Tengo un cáncer terminal y cobro 36 euros al mes": Xisco denuncia el desamparo de la Administración durante su enfermedad

A sus 28 años, su vida cambió por completo. Xisco ha descubierto que tiene un cáncer de páncreas y, además de vivir con el miedo a la muerte, debe enfrentarse a un sistema que no permite que los enfermos vivan dignamente.

Xisco

Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

La vida de Xisco ha dado un vuelco cuando pensaba que lo tenía todo. A sus 28 años, descubrió que tenía un cáncer de páncreas inoperable y se le cayó el mundo a los pies.

Al enfrentarse a la muerte de frente, decidió casarse 48 horas después de enterarse del diagnóstico, reuniendo a todos los que le querían para forjar el amor para siempre. "Doce horas después estaba firmando el testamento", nos cuenta.

Desde entonces, vive con miedo a que se le acabe el tiempo, pero también con miedo a no tener dinero para disfrutar del que le queda. Según nos cuenta, el cáncer se considera una enfermedad común y debe seguir pagando la tasa de autónomo. "Me quedan 36 euros al mes para vivir", advierte.

La situación de Xisco es desesperada y asegura que, si sobrevive, es gracias a su familia: "Tienes que luchar con tu enfermedad y estar peleando una incapacidad sin cobrar el sueldo entero".

Hoy, Xisco denuncia que la Administración le ha abandonado, enfermo y sin medios. ¿Logrará hacer justicia y vivir tranquilo?

Lucía Hoyos
En plató

Lucía Hoyos, la Miss a la que un accidente de coche le cambió la vida: "Fue muy duro, nadie me ayudó"

Toñi Salazar
Hablamos con ella

Toñi Salazar se pronuncia tras las críticas a su último concierto: "Me duele que nos llamen estafadoras"

Los vecinos de Bétera se han mostrado indignados ante el concierto de las Azúcar Moreno. Toñi y Encarna Salazar salieron al escenario 4 horas más tarde de lo previsto y tan solo cantaron 20 minutos.

Torremolinos

Extrabajador del hotel de Torremolinos denunciado por intoxicar a sus huéspedes: "Me da coraje que digan que son casos aislados"

Padres liberales o conservadores

Discrepancia entre padres liberales y conservadores: "No permito que mi hija duerma con su novio"

Incendios

Vecinos de Cáceres, indignados ante el abandono de las autoridades durante los incendios: "Aquí no ha venido nadie"

