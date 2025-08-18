"Tengo un cáncer terminal y cobro 36 euros al mes": Xisco denuncia el desamparo de la Administración durante su enfermedad

La vida de Xisco ha dado un vuelco cuando pensaba que lo tenía todo. A sus 28 años, descubrió que tenía un cáncer de páncreas inoperable y se le cayó el mundo a los pies.

Al enfrentarse a la muerte de frente, decidió casarse 48 horas después de enterarse del diagnóstico, reuniendo a todos los que le querían para forjar el amor para siempre. "Doce horas después estaba firmando el testamento", nos cuenta.

Desde entonces, vive con miedo a que se le acabe el tiempo, pero también con miedo a no tener dinero para disfrutar del que le queda. Según nos cuenta, el cáncer se considera una enfermedad común y debe seguir pagando la tasa de autónomo. "Me quedan 36 euros al mes para vivir", advierte.

La situación de Xisco es desesperada y asegura que, si sobrevive, es gracias a su familia: "Tienes que luchar con tu enfermedad y estar peleando una incapacidad sin cobrar el sueldo entero".

Hoy, Xisco denuncia que la Administración le ha abandonado, enfermo y sin medios. ¿Logrará hacer justicia y vivir tranquilo?