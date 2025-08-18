Denuncia
"Tengo un cáncer terminal y cobro 36 euros al mes": Xisco denuncia el desamparo de la Administración durante su enfermedad
A sus 28 años, su vida cambió por completo. Xisco ha descubierto que tiene un cáncer de páncreas y, además de vivir con el miedo a la muerte, debe enfrentarse a un sistema que no permite que los enfermos vivan dignamente.
La vida de Xisco ha dado un vuelco cuando pensaba que lo tenía todo. A sus 28 años, descubrió que tenía un cáncer de páncreas inoperable y se le cayó el mundo a los pies.
Al enfrentarse a la muerte de frente, decidió casarse 48 horas después de enterarse del diagnóstico, reuniendo a todos los que le querían para forjar el amor para siempre. "Doce horas después estaba firmando el testamento", nos cuenta.
Desde entonces, vive con miedo a que se le acabe el tiempo, pero también con miedo a no tener dinero para disfrutar del que le queda. Según nos cuenta, el cáncer se considera una enfermedad común y debe seguir pagando la tasa de autónomo. "Me quedan 36 euros al mes para vivir", advierte.
La situación de Xisco es desesperada y asegura que, si sobrevive, es gracias a su familia: "Tienes que luchar con tu enfermedad y estar peleando una incapacidad sin cobrar el sueldo entero".
Hoy, Xisco denuncia que la Administración le ha abandonado, enfermo y sin medios. ¿Logrará hacer justicia y vivir tranquilo?
