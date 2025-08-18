Paco Castañares, sobre la gestión de los incendios: "Si gastamos 3 millones en prevención, ahorramos 6 en extinción"

Este lunes se cumple el noveno día consecutivo de incendios activos en España, con más de 40 focos ardiendo principalmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Ya van cuatro víctimas mortales confirmadas y miles de personas evacuadas a causa de estos incendios. Según el exdirector general de medioambiente de Extremadura, Paco Castañares, el principal problema es que "están invirtiendo en la economía del fuego en lugar de invertir en la economía de la prevención".

"Con 2 millones al año no tendríamos aquello quemado"

Paco Castañares ha sacado la calculadora en el plató de Espejo Público y ha hecho cuentas para sacar una solución contra los incendios, y ha explicado que: "En el incendio de Las Hurdes si hubiésemos gastado 3 millones de Euros en la prevención, nos hubiésemos ahorrado los 6 millones de Euros que se han gastado en la extinción. En el incendio de Jarilla que sigue activo, llevamos 24 millones gastados, sin que hayamos hecho ni siquiera cosquillas al fuego desde el punto de vista del resultado final. Con 12 millones de Euros gestionando los 10 años anteriores en todo ese perímetro de 130 km, a razón de 2 millones al año, tendríamos aquello perfectamente organizado y no estaría quemado".

"Gestionar una hectárea cuesta 2.000 Euros, pero apagarla cuesta 20.000 Euros, 10 veces más"

El ex director general de Medioambiente cree que el monte se quema porque "está mal gestionado", ya que, según él, gestionar una hectárea para que no se queme "cuesta 2.000 Euros por hectárea", pero pagarla para apagarla "cuesta 20.000 Euros", es decir, 10 veces más. Por si esto no fuera suficiente, el experto asegura que: "Si gestionas una hectárea previamente tienes la seguridad que en los 5 años siguientes no se va a quemar, pero sin asegurarla y gastándote 20.000 Euros en apagarla, nadie te asegura que la de al lado no se vaya a quemar".

"España es el país con más medios aéreos, incluso más que California"

Paco Castañares ha explicado en Espejo Público que en España "no hacen falta más medios", ya que somos el país con más medios aéreos dedica a la extinción de incendios, "incluso más que California", sino una "buena gestión".

El experto ha reconocido que: "Los incendios no se pueden apagar porque tienen una cantidad de combustible acumulado, que por mucha agua que le eche el avión más grande, no le hace ni cosquillas al incendio. La temperatura de los incendios alcanza los 1.200 grados, con eso el agua no llega ni a tocar las llamas, se evapora antes. 'Estamos haciendo un pan como unas tortas', y además, estamos exhibiendo el poderío aéreo para que vean lo magníficos que somos, pero abandonamos a la gente de los pueblos".

