Úrsula Corberó revela su secreto para hablar idiomas con soltura: "Tengo mucho morro"

Úrsula Corberó compartió en El Hormiguero que, pese a no dominar el inglés, consiguió su primer papel internacional memorizar el guion fonéticamente. “Tengo mucho morro”, admitió con humor, reconociendo lo arriesgado del método.

Además, la actriz explicó que le resulta más cómodo interpretar en inglés porque ese cambio de idioma le permite separarse más de sí misma y conectar mejor con el personaje.