¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada

Rodrigo Guirao, que interpreta a César, el misterioso mexicano que ha robado el corazón a Amanda y ha revolucionado todo Oramas. Pero lo mejor no ha pasado solamente delante de las cámaras, sino… ¡también detrás de ellas!

Los actores han reconocido que los rodajes han sido increíbles, pero sin duda lo mejor siempre ha sido la compañía. Por eso, queremos saber quiénes son las personas con las que más experiencias has pasado.

Y parece que Candela Márquez… ¡es una de las favoritas! Rodrigo ha confesado que con ella es con quien más se ha reído, pero también con la que más escenas ha tenido que repetir escenas: “Muchos accidentes”, ha exclamado entre risas.

Si tuviese que elegir a la persona con la que más conexión ha tenido, ese puesto se lo lleva ÁstridJaner, pero las escenas más complicadas las grabó sin duda con Anna Silvetti.

¿Quieres saber que más nombres salieron? ¡Dale al play para descubrirlo! Y no te pierdas este jueves a las 22:50, dos nuevos capítulos en Antena 3.

Y si no te puedes esperar, ya está disponible en atresplayer.