Lucía Hoyos, la Miss a la que un accidente de coche le cambió la vida: "Fue muy duro, nadie me ayudó"

Con 16 años, comenzó una carrera que le permitió cumplir su sueño, pero en 2023, un grave accidente le cambia la vida. Hoy, Lucía Hoyos nos cuenta que secuelas arrastra aún a día de hoy.

Lucía Hoyos

Lucía Hoyos siempre tuvo claro que lo suyo era el mundo del espectáculo. Por eso, con 16 años da el salto a las pasarelas, llegando a convertirse en Miss Sevilla.

Pronto pudo cumplir su verdadero sueño: ser actriz. El mundo de la interpretación le permitió cumplir una meta que desde pequeña tuvo en mente, pero en 2023, cuando parecía que lo tenía todo, su vida se tuerce.

La modelo sufrió un brusco frenazo en un taxi que le dejó secuelas físicas y mentales que aún arrastra. Desde entonces, las sesiones de rehabilitación han ocupado todo su tiempo y asegura que los problemas físicos han provocado que el teléfono dejase de sonar.

"Engordé 8 kilos y dejaron de llamarme", recuerda, emocionada, "fue muy duro". Según nos cuenta, casi ni los médicos creyeron en ella: "Nadie me ayudó".

Hoy, Lucía puede asegurar que se ha reinventado, convirtiéndose en actriz de doblaje. Un auténtico ejemplo de superación y esfuerzo. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

