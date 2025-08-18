Lo vemos
Extrabajador del hotel de Torremolinos denunciado por intoxicar a sus huéspedes: "Me da coraje que digan que son casos aislados"
Ya son más de 100 las reclamaciones y denuncias de huéspedes de un hotel de Torremolinos. Estos han sufrido una gastroenteritis que el hotel asegura que es un caso aislado. Sin embargo, un exdirectivo del centro afirma lo contrario.
Publicidad
Más de 100 personas han sufrido una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos. Tras caer enfermos con gastroenteritis, muchos de ellos han denunciado al hotel, que niega que sea algo generalizado.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un testimonio que podría cambiar el rumbo del caso. Este es un extrabajador del hotel, que asegura que no es la primera vez que ocurre.
"No es problema del hotel, he visto más de 100 casos diarios", advierte, "me da coraje que digan que es un caso aislado".
Según nos cuenta, el problema viene de las aguas fecales del Hospital Marítimo de Torremolinos que se encuentra a 500 metros del hotel. "En la farmacia que está a unos 100 metros podéis preguntar tienen un montón de medicamentos para gastroenteritis", señala.
Más Noticias
- Lucía Hoyos, la Miss a la que un accidente de coche le cambió la vida: "Fue muy duro, nadie me ayudó"
- Toñi Salazar se pronuncia tras las críticas a su último concierto: "Me duele que nos llamen estafadoras"
- "Tengo un cáncer terminal y cobro 36 euros al mes": Xisco denuncia el desamparo de la Administración durante su enfermedad
El caso continúa abierto, mientras el hotel sostiene que no tiene constancia de un problema generalizado. ¡Dale al play para verlo al completo!
Publicidad