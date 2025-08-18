Antena 3 LogoAntena3
Extrabajador del hotel de Torremolinos denunciado por intoxicar a sus huéspedes: "Me da coraje que digan que son casos aislados"

Ya son más de 100 las reclamaciones y denuncias de huéspedes de un hotel de Torremolinos. Estos han sufrido una gastroenteritis que el hotel asegura que es un caso aislado. Sin embargo, un exdirectivo del centro afirma lo contrario.

Torremolinos

Más de 100 personas han sufrido una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos. Tras caer enfermos con gastroenteritis, muchos de ellos han denunciado al hotel, que niega que sea algo generalizado.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un testimonio que podría cambiar el rumbo del caso. Este es un extrabajador del hotel, que asegura que no es la primera vez que ocurre.

"No es problema del hotel, he visto más de 100 casos diarios", advierte, "me da coraje que digan que es un caso aislado".

Según nos cuenta, el problema viene de las aguas fecales del Hospital Marítimo de Torremolinos que se encuentra a 500 metros del hotel. "En la farmacia que está a unos 100 metros podéis preguntar tienen un montón de medicamentos para gastroenteritis", señala.

El caso continúa abierto, mientras el hotel sostiene que no tiene constancia de un problema generalizado. ¡Dale al play para verlo al completo!

