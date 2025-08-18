Rosco | 18 de agosto
Rosa patina al fallar la primera letra de El Rosco, ¿conseguirá remontar?
La gallega se ha equivocado nada más comenzar la prueba, pero eso no ha impedido que lo diese todo para intentar evitar la Silla Azul.
Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani y Miquel Fernández han hecho todo lo posible en las pruebas para acumular segundos en los marcadores de sus equipos y aumentar las posibilidades de que Manu o Rosa se lleven el bote.
En esta ocasión, Manu ha conseguido llegar al bote con 148 segundos en su marcador y ha tenido un buen arranque, mientras que Rosa lo ha hecho con 139 segundos y ha comenzado la prueba eliminando la posibilidad de llevarse el Bote: ¡se ha equivocado en la primera letra!
Aunque ha sido un chasco para ella, la gallega no se ha rendido y ha conseguido llegar a la segunda vuelta con muchas posibilidades de evitar la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!
