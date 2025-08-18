Antena 3 LogoAntena3
Rosco | 18 de agosto

Rosa patina al fallar la primera letra de El Rosco, ¿conseguirá remontar?

La gallega se ha equivocado nada más comenzar la prueba, pero eso no ha impedido que lo diese todo para intentar evitar la Silla Azul.

Rosa patina al fallar la primera letra de El Rosco, ¿conseguirá remontar?

Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani y Miquel Fernández han hecho todo lo posible en las pruebas para acumular segundos en los marcadores de sus equipos y aumentar las posibilidades de que Manu o Rosa se lleven el bote.

Un sufrimiento con final feliz: Abril Zamora se deja la piel en Palabra Cruzadas y desata la risa en plató

En esta ocasión, Manu ha conseguido llegar al bote con 148 segundos en su marcador y ha tenido un buen arranque, mientras que Rosa lo ha hecho con 139 segundos y ha comenzado la prueba eliminando la posibilidad de llevarse el Bote: ¡se ha equivocado en la primera letra!

Aunque ha sido un chasco para ella, la gallega no se ha rendido y ha conseguido llegar a la segunda vuelta con muchas posibilidades de evitar la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!

“Me compraría una casa en Menorca”: concursantes e invitados confiesan qué harían con el Bote de Pasapalabra

Lucía Hoyos, la Miss a la que un accidente de coche le cambió la vida: "Fue muy duro, nadie me ayudó"

Toñi Salazar se pronuncia tras las críticas a su último concierto: "Me duele que nos llamen estafadoras"

Los vecinos de Bétera se han mostrado indignados ante el concierto de las Azúcar Moreno. Toñi y Encarna Salazar salieron al escenario 4 horas más tarde de lo previsto y tan solo cantaron 20 minutos.

"Tengo un cáncer terminal y cobro 36 euros al mes": Xisco denuncia el desamparo de la Administración durante su enfermedad

A sus 28 años, su vida cambió por completo. Xisco ha descubierto que tiene un cáncer de páncreas y, además de vivir con el miedo a la muerte, debe enfrentarse a un sistema que no permite que los enfermos vivan dignamente.

Extrabajador del hotel de Torremolinos denunciado por intoxicar a sus huéspedes: "Me da coraje que digan que son casos aislados"

Discrepancia entre padres liberales y conservadores: "No permito que mi hija duerma con su novio"

Vecinos de Cáceres, indignados ante el abandono de las autoridades durante los incendios: "Aquí no ha venido nadie"

