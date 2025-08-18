Rosa patina al fallar la primera letra de El Rosco, ¿conseguirá remontar?

Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani y Miquel Fernández han hecho todo lo posible en las pruebas para acumular segundos en los marcadores de sus equipos y aumentar las posibilidades de que Manu o Rosa se lleven el bote.

En esta ocasión, Manu ha conseguido llegar al bote con 148 segundos en su marcador y ha tenido un buen arranque, mientras que Rosa lo ha hecho con 139 segundos y ha comenzado la prueba eliminando la posibilidad de llevarse el Bote: ¡se ha equivocado en la primera letra!

Aunque ha sido un chasco para ella, la gallega no se ha rendido y ha conseguido llegar a la segunda vuelta con muchas posibilidades de evitar la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!