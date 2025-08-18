VIDEO: Un reventón térmico sorprende a los bañistas en Motril y obliga a desalojar varias playas

Las playas de Motril, en Granada, han vivido momentos de gran tensión tras la llegada repentina de un reventón térmico. El fenómeno meteorológico ha obligado a desalojar varias playas y se ha tenido que rescatar a cinco personas que fueron sorprendidas por la fuerza del viento. Las imágenes muestran como los bañistas corrían mientras las sombrillas y tumbonas salían volando.

Este fenómeno atmosférico se produce cuando una masa de aire frío desciende de forma brusca y choca con el aire cálido de la superficie, lo que genera vientos huracanados. Aunque el susto fue considerable no se han registrado heridos de gravedad.

