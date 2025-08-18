Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de agosto

“Me compraría una casa en Menorca”: concursantes e invitados confiesan qué harían con el Bote de Pasapalabra

Tras superar la cifra de los dos millones de euros, Roberto Leal ha querido preguntarles a los asistentes a plató qué harían con ese dinero.

El Bote de Pasapalabra no deja de crecer y esta semana ha superado por fin los dos millones de euros, cifra que no se alcanzaba desde que Rafa Castaño se llevó el bote hace ya un par de años.

A Roberto Leal se le entrecortaba la voz al mencionar una cifra tan grande y no ha podido evitar preguntarles, no sólo a Manu y Rosa, que son los que optan a ganarlo, si no al resto de invitados que harían si tuviesen esa cantidad de dinero esta misma tarde.

Eduardo Rosa lo tiene claro: “Me compraría una casa en Menorca”. Vacaciones, casas y sueños aparentemente inalcanzables han aparecido en la lista de deseo de los asistentes. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

Programas

