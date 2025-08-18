Última hora de los incendios en España: Robles alerta que en muchos casos los incendios no se pueden controlar "ni por tierra ni por aire"

Un bombero forestal de la Junta de Castilla y León ha perdido la vida en Espinoso de Compludo (León) tras volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada. Otro trabajador resultó herido en el mismo siniestro. Con esta víctima, ya son cuatro los fallecidos en los incendios que arrasan distintas zonas de España.

El Servicio de Emergencias 112 informó de que el camión cayó por un terraplén alrededor de las 22.20 horas del jueves. Una llamada alertó de que el vehículo había volcado y de que uno de los ocupantes estaba atrapado. Los equipos de rescate encontraron a un bombero inconsciente fuera del vehículo y a otro dentro de la cabina. Pese a la rápida intervención del operativo, uno de ellos no pudo sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones.

Castilla y León, la región más afectada

La comunidad sigue siendo el epicentro de la emergencia, con 31 incendios activos en León, Zamora, Salamanca y Ávila. Solo en la provincia leonesa se concentran 15 de esos focos, lo que ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas en 60 localidades y pedanías.

El fuego avanza sin control en zonas de especial valor ecológico como los Picos de Europa. En el Valle de Valdeón se han desalojado ocho pueblos. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León, reconoció que el domingo fue "muy complejo" por el número de focos activos y la fuerza del viento: "Hemos tenido rachas muy fuertes y variables que han puesto en riesgo incluso al propio operativo, con brigadas que tuvieron que ser rescatadas".

La localidad de San Pedro de Cansoles, en Palencia, quedó arrasada por las llamas. Sus vecinos relataron la angustia vivida al ver cómo el fuego destruía sus viviendas: "Con los nervios no sabíamos qué sacar, no sabíamos qué iba a pasar. Ha sido muy desagradable".

Galicia y Extremadura, bajo presión

La provincia de Ourense continúa cercada por el fuego con 14 incendios activos y más de 58.000 hectáreas calcinadas. Seis personas han resultado heridas, entre ellas un bombero y un brigadista. Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanecen suspendidos por segundo día consecutivo.

En localidades como Retorta, los vecinos tratan de frenar el avance de las llamas con palas, cubos y mangueras. "Estamos refrescando para que si llega el fuego se muera aquí. Lo intentamos con lo que tenemos", relató un habitante de la zona.

En Extremadura, el incendio de Jarilla mantiene un perímetro de 130 kilómetros y ya ha arrasado más de 11.000 hectáreas en el norte de Cáceres. Aunque se ha levantado el confinamiento en algunas poblaciones, otras como Hervás siguen en alerta por la cercanía de las llamas. La presidenta regional, María Guardiola, confirmó que una veintena de vecinos atrapados en Cabezabellosa logró ser evacuada en convoy por la Guardia Civil y Protección Civil.

Refuerzos internacionales

El Gobierno ha solicitado a la Unión Europea nuevos apoyos para reforzar los trabajos de extinción. Alemania, Eslovaquia y Países Bajos se sumarán a Italia y Francia en el envío de medios aéreos, vehículos y equipos de bomberos forestales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.