Última hora de los incendios en España: Robles alerta que en muchos casos los incendios no se pueden controlar "ni por tierra ni por aire"

Incendios
El accidente se produjo cuando se dirigía al fuego de Yeres; Castilla y León mantiene 31 focos activos y más de 3.000 evacuados mientras la situación empeora en Galicia y Extremadura.
Un bombero forestal de la Junta de Castilla y León ha perdido la vida en Espinoso de Compludo (León) tras volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada. Otro trabajador resultó herido en el mismo siniestro. Con esta víctima, ya son cuatro los fallecidos en los incendios que arrasan distintas zonas de España.
El Servicio de Emergencias 112 informó de que el camión cayó por un terraplén alrededor de las 22.20 horas del jueves. Una llamada alertó de que el vehículo había volcado y de que uno de los ocupantes estaba atrapado. Los equipos de rescate encontraron a un bombero inconsciente fuera del vehículo y a otro dentro de la cabina. Pese a la rápida intervención del operativo, uno de ellos no pudo sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones.
Castilla y León, la región más afectada
La comunidad sigue siendo el epicentro de la emergencia, con 31 incendios activos en León, Zamora, Salamanca y Ávila. Solo en la provincia leonesa se concentran 15 de esos focos, lo que ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas en 60 localidades y pedanías.
El fuego avanza sin control en zonas de especial valor ecológico como los Picos de Europa. En el Valle de Valdeón se han desalojado ocho pueblos. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León, reconoció que el domingo fue "muy complejo" por el número de focos activos y la fuerza del viento: "Hemos tenido rachas muy fuertes y variables que han puesto en riesgo incluso al propio operativo, con brigadas que tuvieron que ser rescatadas".
La localidad de San Pedro de Cansoles, en Palencia, quedó arrasada por las llamas. Sus vecinos relataron la angustia vivida al ver cómo el fuego destruía sus viviendas: "Con los nervios no sabíamos qué sacar, no sabíamos qué iba a pasar. Ha sido muy desagradable".
Galicia y Extremadura, bajo presión
La provincia de Ourense continúa cercada por el fuego con 14 incendios activos y más de 58.000 hectáreas calcinadas. Seis personas han resultado heridas, entre ellas un bombero y un brigadista. Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanecen suspendidos por segundo día consecutivo.
En localidades como Retorta, los vecinos tratan de frenar el avance de las llamas con palas, cubos y mangueras. "Estamos refrescando para que si llega el fuego se muera aquí. Lo intentamos con lo que tenemos", relató un habitante de la zona.
En Extremadura, el incendio de Jarilla mantiene un perímetro de 130 kilómetros y ya ha arrasado más de 11.000 hectáreas en el norte de Cáceres. Aunque se ha levantado el confinamiento en algunas poblaciones, otras como Hervás siguen en alerta por la cercanía de las llamas. La presidenta regional, María Guardiola, confirmó que una veintena de vecinos atrapados en Cabezabellosa logró ser evacuada en convoy por la Guardia Civil y Protección Civil.
Refuerzos internacionales
El Gobierno ha solicitado a la Unión Europea nuevos apoyos para reforzar los trabajos de extinción. Alemania, Eslovaquia y Países Bajos se sumarán a Italia y Francia en el envío de medios aéreos, vehículos y equipos de bomberos forestales.
Continúa interrumpido el tráfico ferroviario para trenes de Alta Velocidad entre Galicia y Madrid hasta que las autoridades competentes permitan la reanudación, según ha informado Renfe en su cuenta oficial de X.
A su vez, han explicado que se mantienen los trenes especiales para el tramo Zamora-Madrid en ambos sentidos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió este lunes que existen zonas afectadas por los incendios en España donde es imposible controlar el fuego con medios humanos y que únicamente un cambio en las condiciones meteorológicas permitirá contenerlos. En entrevistas concedidas a TVE y la Cadena SER, recordó que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) reconocen que en sus 20 años de existencia nunca habían afrontado una situación tan extrema.
Robles explicó que los actuales incendios se caracterizan por su gran voracidad y por la dificultad casi imposible de sofocarlos, ya que se producen varios focos al mismo tiempo en lugares distantes que, además, se retroalimentan entre sí. Subrayó que en muchos casos no se pueden controlar "ni por tierra ni por aire" y que es necesario ser claros con la población: la prioridad es proteger vidas y asegurar las poblaciones, aunque eso implique dejar arder determinadas zonas para evitar que el fuego avance hacia áreas habitadas.
La ministra también señaló que las altas temperaturas y el propio comportamiento del fuego agravan la emergencia, pues los incendios vuelven a reactivarse incluso después de ser controlados. Añadió que el humo denso dificulta la intervención aérea, como le trasladaron pilotos del Ejército del Aire y de la UME. Por ello, calificó la situación como inédita en dos décadas y vinculada directamente al cambio climático y a la actual ola de calor.
Respecto a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el anuncio del despliegue de 500 militares adicionales, Robles defendió que desde el 2 de agosto la UME trabaja con todos sus medios disponibles, más de 3.000 efectivos, y que esos refuerzos se destinarán a labores logísticas, no a la extinción directa, ya que esa tarea solo puede ser asumida por personal especializado. Reprochó a Feijóo "ignorancia" y advirtió de que no se debe utilizar políticamente una crisis de esta magnitud.
La ministra puso en valor el esfuerzo de los efectivos de la UME, que realizan turnos de hasta 14 horas diarias, y pidió no minimizar el desgaste físico al que se enfrentan. Además, instó a la población a seguir las órdenes de evacuación, recordando que permanecer en zonas amenazadas puede poner vidas en riesgo y dificultar el trabajo de los equipos profesionales.
Última hora de los incendios en España: El perímetro del incendio de Canalejas no avanza durante la noche
El director técnico de extinción del incendio forestal de Canalejas, Ángel Sánchez, informó este lunes que el trabajo realizado durante la noche permitió contener el avance del perímetro del fuego, aunque las llamas siguen activas y ha sido necesario intervenir de manera directa.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio advirtió que las previsiones meteorológicas para el mediodía complican la situación, ya que se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora y con dirección variable, lo que crea un escenario "muy desfavorable".
Sánchez detalló que la noche estuvo marcada por una intensa actividad debido a la gran extensión del incendio, catalogado en nivel dos del Indicador de Gravedad Potencial (IGR) desde el sábado, y a la elevada cantidad de material combustible presente. Además, explicó que se produjo un incendio de copas en un área con sotobosque denso, lo que incrementó la intensidad de las llamas.
Finalmente, lamentó los daños ocasionados en el municipio palentino de San Pedro de Cansoles, donde algunas viviendas han resultado afectadas por el fuego.
Última hora de los incendios en España: Los pueblos del valle de Valdeón resisten
Unos cincuenta jóvenes del valle de Valdeón, situado en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, han optado por permanecer en sus pueblos para colaborar en la contención del incendio forestal que avanza por la zona. Tras una noche complicada, se muestran esperanzados después de haberse organizado en grupos de desbroce para crear franjas de protección.
Felipe Campo, alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón, explicó a EFE que llevan jornadas trabajando sin descanso con los recursos disponibles para frenar el fuego, que comenzó en Barniedo de la Reina (municipio de Boca de Huérgano) y ya ha alcanzado la parte sur del Parque Nacional.
Hasta el momento han sido evacuadas unas 350 personas de ocho localidades, en su mayoría personas mayores. Los jóvenes, en cambio, han decidido quedarse para ayudar en las labores de control. Según Campo, muchos se han entregado por completo a esta tarea, mientras intentaban convencer a los vecinos de mayor edad de que lo más seguro era abandonar sus casas.
En la actualidad, los trabajos se concentran en la zona de Remoña, que conecta con Cantabria, donde se emplean desbrozadoras. A partir del mediodía, los vecinos planean regresar a sus pueblos para limpiar maleza y refrescar con agua los alrededores, dejando paso a los equipos profesionales encargados de contener el avance de las llamas cerca de las viviendas.
El domingo por la mañana, dos helicópteros realizaron descargas de agua, pero la intensidad del fuego y las altas temperaturas redujeron la efectividad de estas maniobras y pusieron en riesgo la seguridad de los pilotos, según informó el Parque Nacional de Picos de Europa.
Las autoridades del parque señalaron que las pérdidas ecológicas ya son graves, aunque aún se puede salvar parte del entorno. Añadieron que los agentes medioambientales, celadores y el personal disponible continúan buscando puntos estratégicos para combatir el incendio, pese a que las condiciones meteorológicas siguen favoreciendo al fuego. No obstante, confían en que el descenso de las temperaturas ayude a mejorar la situación.
Por último, Campo subrayó que cuentan con brigadas de extinción de la Junta de Castilla y León, apoyos de la Diputación de León y esperan la llegada de un bulldozer de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar el operativo.
Última hora de los incendios en España: Evacúan casas aisladas en El Jerte por el inciendo en Jarilla
En Jarilla, Cáceres, el avance del incendio forestal ha forzado la evacuación durante esta madrugada de varias casas diseminadas en el Valle del Jerte. Concretamente, los inmuebles desalojados son aqquellos ubicados en la ladera norte de los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, según ha informado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en las redes sociales.
El fuego ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y tiene un perímetro de 130 kilómetros. A su vez, continúan evacuadas las poblaciones de Rebollar y Gargantilla, además de algunas casas periféricas de Hervás, población esta última que se encuentra confinada.
Finalmente, en lo que respecta al incendio de Aliseda, se ha dado orden de evacuación de las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523.
Última hora de los incendios en España: Sánchez expresa su "tristeza y desolación" tras el accidente en León
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este lunes su profunda "tristeza y desolación" tras el accidente ocurrido en Espinoso de Compludo (León), donde una autobomba volcó mientras participaba en las labores de extinción de un incendio forestal. Sánchez trasladó todo su cariño a la familia, amigos y compañeros del conductor fallecido, así como sus mejores deseos de recuperación para el otro herido.
En un mensaje público, el jefe del Ejecutivo reconoció la "labor y entrega" de los profesionales que combaten los incendios que afectan a España, con especial énfasis en la difícil situación que atraviesa Castilla y León. Destacó la importancia del esfuerzo de estos equipos frente a la gravedad de los incendios que azotan el país.
El accidente se produjo mientras el convoy se retiraba del incendio para descansar, cuando el vehículo se aproximó al talud y volcó por una ladera. El operativo de emergencia movilizó a bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios para atender a los afectados.
Sánchez subrayó que no se olvidará el compromiso de los bomberos y trabajadores en la extinción de estos fuegos, reforzando así el reconocimiento a quienes arriesgan su vida en esta tarea fundamental para proteger a las comunidades y el medio ambiente.
Última hora de los incendios en España: Alemania, Países Bajos y Eslovaquia enviarán ayuda contra los incendios
El Gobierno español ha solicitado refuerzos europeos ante la magnitud de la emergencia. Alemania, Países Bajos y Eslovaquia se unirán a los equipos de Italia y Francia ya desplegados.
La ayuda incluye 50 bomberos forestales, un helicóptero y varios vehículos especializados. Desde Bruselas se ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permite coordinar recursos ante catástrofes de esta envergadura. España vive una de sus peores temporadas de incendios de los últimos años.
Última hora de los incendios en España: Incendio desbocado en Jarilla (Cáceres) con 130 km de perímetro
El fuego declarado en Jarilla, Cáceres, continúa descontrolado con un perímetro que supera ya los 130 kilómetros. Su flanco norte amenaza con saltar a Castilla y León.
El incendio ha arrasado más de 11.000 hectáreas y sigue en crecimiento. Se mantienen desalojos en varias localidades y confinamientos en zonas como Hervás. Extremadura acumula más de 25.000 hectáreas calcinadas en las últimas semanas, en la peor ola de incendios que recuerda la región.
Última hora de los incendios en España: vecinos de Retorta, en Ourense, enfrentan el fuego con sus manos
En Retorta, Ourense, los habitantes intentan frenar el incendio con mangueras, ramas y cubos de agua. "Ya ves cómo estamos mojando las viviendas…", comentaba uno de ellos. Las llamas avanzan a gran velocidad y se han calcinado más de 58.000 hectáreas en la provincia.
Hay seis heridos, entre ellos un brigadista y un bombero. Los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid siguen suspendidos por la proximidad del fuego a las vías.
Última hora de los incendios en España: Castilla y León suma ya más de 30 focos activos
La comunidad de Castilla y León atraviesa su momento más crítico con 31 incendios activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.
Solo en León se contabilizan 15 frentes simultáneos. Más de 3.000 personas han sido evacuadas de una decena de localidades. El viento, la orografía y el intenso calor complican enormemente las labores de extinción, en una jornada que el delegado territorial de la Junta definió como "muy compleja" para los operativos.
Última hora de los incendios en España: Vecinos de Guardo luchan con mangueras contra el fuego
En Guardo (Palencia), los vecinos intentan contener el avance de las llamas con lo que tienen a mano. "Estoy mojando aquí un poco por si llega el fuego", explica uno de ellos mientras protege su casa a pocos metros del frente. Con tractores se tratan de levantar cortafuegos improvisados.
"Está a pie de calle, a 500 metros", alertan. Decenas de familias fueron evacuadas a instalaciones deportivas después de que San Pedro de Cansoles quedara arrasado.
Última hora de los incendios en España: San Pedro de Cansoles, en Palencia, arrasado por las llamas
La localidad de San Pedro de Cansoles, en Palencia, ha quedado completamente destruida por el incendio. "El pueblo entero se ha quemado”, lamentaban los vecinos al ver cómo sus casas desaparecían bajo las llamas.
Desolación absoluta en una provincia que sufre de lleno la ola de fuegos que asola Castilla y León. Muchos habitantes fueron realojados en polideportivos mientras observaban impotentes cómo sus recuerdos y pertenencias ardían en cuestión de horas.
Última hora de los incendios en España: Las llamas alcanzan los Picos de Europa y obligan a nuevas evacuaciones
El fuego que avanza por Castilla y León ha entrado ya en el Parque de Picos de Europa. Ocho poblaciones del valle de Valdeón han tenido que ser desalojadas. En toda la comunidad, cerca de 3.000 vecinos siguen fuera de sus casas, y la situación es crítica.
El delegado territorial de la Junta ha reconocido que la climatología, con vientos fuertes y variables, ha puesto en riesgo incluso a brigadas completas que tuvieron que ser rescatadas.
El vuelco de un camión autobomba en Espinoso de Compludo (León) acabó en tragedia. Uno de los bomberos murió y otro quedó herido mientras se dirigían al incendio de Yeres.
Según el 112, la llamada de alerta se recibió a las 22.20 horas, avisando de que el vehículo había caído por un terraplén. La Guardia Civil y personal del Sacyl trabajaron en el rescate, pero uno de los ocupantes perdió la vida por la gravedad de sus heridas.
Un bombero forestal de la Junta de Castilla y León ha perdido la vida tras el vuelco de la autobomba en la que se dirigía al incendio de Yeres, en León. Otro compañero resultó herido en el mismo accidente. Con esta víctima, ya son cuatro los fallecidos en los incendios que arrasan el país. El siniestro ocurrió en una zona de difícil acceso y las labores de rescate se complicaron por la caída del vehículo por un terraplén.
Última hora de los incendios en España: Buenos días
¡Buenos días! Abrimos el minuto a minuto de los incendios que asolan España. Iremos actualizando la información a medida que conozcamos más datos.
