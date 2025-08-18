¿De verdad estás listo para la nueva temporada de La Voz?

La nueva temporada de La Voz ya está en marcha, las cámaras y el escenario están preparadas, pero ¿habrán reunido ya al equipo?

Eva González responde contundente a la pregunta, “por supuesto”. Todo está preparado para una nueva temporada de La Voz. No te pierdas todas las novedades en el tráiler oficial el próximo lunes 25 de agosto a las 14:25 horas. ¿Estás preparado para una nueva temporada de La Voz?