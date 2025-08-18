Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo pierdas

¿De verdad estás listo para la nueva temporada de La Voz?

El próximo lunes 25 de agosto a las 14:25 horas podrás descubrir el tráiler oficial de la nueva temporada de La Voz con todas las novedades.

¿De verdad estás listo para la nueva temporada de La Voz?

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La nueva temporada de La Voz ya está en marcha, las cámaras y el escenario están preparadas, pero ¿habrán reunido ya al equipo?

Eva González responde contundente a la pregunta, “por supuesto”. Todo está preparado para una nueva temporada de La Voz. No te pierdas todas las novedades en el tráiler oficial el próximo lunes 25 de agosto a las 14:25 horas. ¿Estás preparado para una nueva temporada de La Voz?

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Incendios

Vecinos de Cáceres, indignados ante el abandono de las autoridades durante los incendios: "Aquí no ha venido nadie"

¡Viaje al pasado! Descubrimos cómo eran Sonsoles Ónega y sus colaboradores en el instituto

¡Viaje al pasado! Descubrimos cómo eran Sonsoles Ónega y sus colaboradores en el instituto

¿De verdad estás listo para la nueva temporada de La Voz?

¿De verdad estás listo para la nueva temporada de La Voz?

Paco Castañares
INCENDIOS

Paco Castañares, sobre la gestión de los incendios: "Si gastamos 3 millones en prevención, ahorramos 6 en extinción"

Intervención Revilla
Despoblación rural e incendios

La receta de Revilla contra el fuego: "Antes no había incendios porque había habitantes"

Una vecina de Palencia denuncia la situación de los incendios
incendios

Una vecina de San Pedro de Cansoles, Palencia, asegura haberse enterado de que el incendio alcanzó sus casas a través de vídeos: "Aquí no se ha presentado nadie a dar la cara"

Espejo Público hablaba con una vecina de San Pedro de Cansoles (Palencia) y conocía de primera mano el sufrimiento que están pasando los vecinos de la localidad, después de enterarse de la pérdida de sus casas por el incendio. Lo peor, la forma en la que han conocido esta información.

Mousse de frambuesas, de Arguiñano: "Un postre facilísimo que puede hacer cualquiera en casa"
Para 4 personas

Arguiñano prepara una mousse de frambuesas rápida y perfecta para sorprender en casa

Karlos Arguiñano enseña a elaborar una mousse de frambuesas fría y esponjosa, ideal para cuatro raciones. Una receta sencilla que se convierte en un postre vistoso y muy sabroso.

Juan Montenegro, teniente general retirado de la UME

El teniente general retirado de la UME, advierte sobre los incendios: "Cada año son más difíciles de apagar"

Una receta de mar y montaña: sepia con guisantes y albóndigas, de Karlos Arguiñano

Arguiñano combina sobres del mar y la montaña con la receta de sepia con guisantes y albóndigas

Alfonso Rueda sobre los incendios en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia reitera al Gobierno: "He pedido medios y medios, además, con urgencia"

Publicidad