Mejores momentos | 18 de agosto

¿La veremos en Pasapalabra? Roberto Leal invita formalmente a Malú al programa

El presentador del programa ha aprovechado que una canción suya ha salido en La Pista para lanzarle un mensaje.

La prueba de La Pista nos permite escuchar grandes canciones nacionales e internacionales y eso da pie a que Roberto Leal aproveche la ocasión para lanzarle algún que otro mensaje a los artistas.

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

En esta ocasión, después de que Rosa adivinase que la canción que se escondía era ‘Blanco y Negro’ de Malú, Roberto Leal ha aprovechado para lanzarle una invitación indirecta al programa como invitada.

“Oye Malú no ha venido todavía, ¿no? Nos ve siempre, pero tiene que venir aquí”, ha dejado claro el presentador del formato. ¡A nosotros nos encantaría verla en uno de los dos equipos! ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

