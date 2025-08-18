Úrsula Corberó cuenta cómo se preparó para su nuevo papel con acento gaditano: "Pedí un coach"

Úrsula Corberó y Eddie Redmayne visitaron El Hormiguero para presentar la serie Chacal. La actriz catalana reveló que, dado que su personaje es gaditana, recurrió a clases especializadas. “Pedí un coach” para interiorizar correctamente el acento del sur de España.

También compartieron su experiencia trabajando juntos: Corberó destacó la “vibra positiva” que aporta Redmayne al set, mientras que su complicidad y respeto mutuo quedaron patentes durante la entrevista, generando numerosos momentos emotivos y divertidos en el programa.