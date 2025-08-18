Publicidad
El Hormiguero
Úrsula Corberó cuenta cómo se preparó para su nuevo papel con acento gaditano: "Pedí un coach"
Para interpretar a una gaditana en la serie Chacal, Úrsula Corberó ha trabajado con un coach para lograr un acento auténtico, destacando además la gran química que comparte con Eddie Redmayne en el plató.
Úrsula Corberó y Eddie Redmayne visitaron El Hormiguero para presentar la serie Chacal. La actriz catalana reveló que, dado que su personaje es gaditana, recurrió a clases especializadas. “Pedí un coach” para interiorizar correctamente el acento del sur de España.
También compartieron su experiencia trabajando juntos: Corberó destacó la “vibra positiva” que aporta Redmayne al set, mientras que su complicidad y respeto mutuo quedaron patentes durante la entrevista, generando numerosos momentos emotivos y divertidos en el programa.