Cambios en la mansión

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar: “Eres una nuera digna de esta casa”

La boda de Suna y Kaya ha traído un inesperado respaldo: el de Halis. Sus palabras, cargadas de significado, no dejan lugar a dudas sobre quién tiene ahora su apoyo incondicional.

En la mesa de los Korhan, Halis ha tomado la palabra tras el matrimonio de Kaya y Suna, dejando a todos en silencio con un discurso lleno de metáforas y advertencias.

“El universo está hecho de opuestos”, ha comenzado, recordando que todo existe por su contrario: blanco y negro, día y noche, luz y oscuridad. Ha hablado de cómo el ser humano puede iluminar su alma con buenas obras o condenarla a la oscuridad con sus ambiciones, y de cómo “el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer”.

Reconociendo que todos cometen errores, pero también son capaces de sacrificios y recompensas, ha encontrado un motivo de esperanza en la boda de su nieto y su nueva nuera: “Hoy, el matrimonio de mi nuera Suna y mi nieto Kaya nos ha dado esperanza. Ha sabido dejar atrás las cargas de su pasado y ha demostrado que es una nuera digna de esta familia”.

Luego, le ha deseado que “sus pies permanezcan firmes en la tierra” y “su cabeza siempre erguida”. Después, ha hecho una advertencia clara: “Esta noche quiero que os guardéis todo lo que tengáis que decir. Gülgün, me refiero a ti la primera”.

El patriarca ha cerrado su discurso con una orden rotunda: “Es hora de felicitar a Suna y a Kaya”.

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar

