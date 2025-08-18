No es Ruin the Friendship: La teoría de que la canción-dardo de Taylor Swift a Blake Lively será Ophelia en su nuevo álbum

Seas o no swiftie, todo el mundo sabe a estas alturas que Taylor Swift es una de las artistas que más mueve masas del mundo, y también que sus letras siempre están plagadas de significado y simbolismo sobre su vida.

Desde sus famosos easter eggs a dobles sentidos, Swift se ha valido en su discografía de personajes históricos o "inventados" para desahogarse sobre lo que ocurre en su día a día y, por supuesto, sus rupturas. Su nuevo álbum recién anunciado, The Life of a Showgirl, no iba a ser menos, y ella misma confirmaba en el podcast de su novio Travis Kelce que también beberá mucho de su vida, sobre todo lo que estaba ocurriendo entre bambalinas en todos esos meses que pasó viajando con su gira The Eras Tour.

Solo con haber revelado los títulos de las canciones el torrente de teorías sobre las historias que contarán no se ha hecho esperar, y parece que vuelve a repetirse el motiv de hacer referencia a famosas mujeres -ficcionales o no- como Ophelia o Elizabeth Taylor.

Es ese primer tema del disco, The Fate of Ophelia, el que está llevándose gran parte de la atención y teorías. Por un lado se sabe que hace referencia a Ofelia, el personaje trágico de Hamlet, hasta el punto en el que la portada del álbum parece inspirarse en la obra del mismo nombre del pintor Millais, con ella y Taylor sumergidas en el agua.

Pero por otro lado ha empezado a cobrar fuerza otra teoría interesante. La relación (o falta de ella) de Swift y su amiga Blake Lively ha estado en el punto de mira en los últimos meses con el caso Baldoni hasta el punto de reportarse que "no se hablan".

Aunque también se teoriza que Ruin the Friendship (arruinar la amistad) sería la canción que mencione a Lively, eso sería demasiado directo para la poética Taylor, además de que es una frase a menudo utilizada como excusa entre 'amigos que podrían ser algo más'.

Pero con Ophelia, este tiktoker tiene otra conexión con Blake, donde podría estar utilizando a la vez al personaje para dos significados o atribuyendo un nombre en código (como thanK you aIMee para Kim Kardashian) a su ex mejor amiga.

"En 2012 Blake Lively salió en una película llamada 'Salvajes'. ¿El nombre de su personaje? Lo has adivinado, Ophelia. Y en una de sus primeras frases, Ophelia confiesa: 'solo porque esté contando esta historia no significa que esté viva al final de ella'", explica el usuario.

Blake Lively y Taylor Swift | Getty Images

"En el episodio de New Heights Taylor Swift menciona: 'y alerta spoiler: Ophelia no acabó muy bien'. Easter egg", teoriza también.

"Es exactamente el tipo de naturaleza poética y caótica de la que le gusta escribir a Taylor Swift, y hacerte pensar", añade.

Aunque puede parecer una conexión retorcida, esa palabra no está en el vocabulario de Taylor, que por otra parte ha incluido a lo largo de sus discos los nombres de las hijas de Blake con Ryan Reynolds (de las que es madrina): James, Betty e Inez.

Sin embargo habrá que esperar al 3 de octubre para poder descifrar la canción, y el disco, al completo.