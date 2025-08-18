Un sufrimiento con final feliz: Abril Zamora se deja la piel en Palabra Cruzadas y desata la risa en plató

Recibir a Abril Zamora en Pasapalabra siempre es un lujo. La actriz siempre muestra una actitud positiva y con ganas de disfrutar en sus visitas y hace todo lo posible por ayudar a los concursantes a sumar segundos a su marcador.

En esta ocasión, ha sido la encargada de abrir la prueba de Palabras Cruzadas en su equipo en la que debía continuar la letra de canciones míticas. Todo iba bien hasta que, en la parte final, se ha puesto nerviosa… ¡y hemos sufrido con ella!

Por suerte, Abril ha conseguido salir de su bloqueo, nos ha hecho reír y ha sido capaz de completar la prueba antes de que se terminase el tiempo. “¡Qué maravilla!”, ha exclamado Roberto Leal al verla. ¡Revive esta divertida prueba dándole al play al vídeo de arriba!