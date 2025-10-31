María Caballero reconoce liquidaciones en metálico en la Cámara Alta: "¿En el Senado? Sí"

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, consideraba como "el único interrogatorio útil", al que sometía a Pedro Sánchez la senadora de UPN (Unión del Pueblo Navarro) María del Mar Caballero Martínez.

"Usted ha respondido que en el Senado también"

Afra Blanco subrayaba la respuesta afirmativa de la senadora respecto al pago de dietas mediante dinero en efectivo en el Senado. Ese mecanismo de satisfacción de gastos por adelantado ha sido modificado recientemente. Explicaba el mecanismo y lo poco habitual del mismo: "Yo creo que nadie se había percatado ni que se cobraba", decía.

"No hagamos demagogia"

María Caballero, que tanto preguntó a Pedro Sánchezpor sus cobros en el Partido Socialista, descartaba que se produzcan pagos en sobres en el Senado, pero sí el cobro de dietas por adelantado o a posteriori, por ejemplo de un viaje institucional: "En caja te dan un sobre con el dinero. Te la liquidan a la ida o a la vuelta"

"No entremos en ese juego perverso"

Interrumpía el periodista y director de 'El Confidencial', Nacho Cardero, tras una pregunta de la activista Afra Blanco, que consideraba que relacionaba lo que reconocía María Caballero con los sobres con dinero del PSOE, entregados al exministro José Luis Ábalos ,o al exsecretario de organización Santos Cerdán: "Perdona, es muy demagógico".

"Sucedía también en el Senado", decía. A lo que Cardero respondía: "Es irse por los cerros de Úbeda", y aludía al origen desconocido de los fondos del Partido Socialista. El debate estaba servido.

