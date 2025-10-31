En plató
Las lágrimas de Martín Berasategui al hablar de su familia: "No puedo pedirle más cosas a este mundo"
El chef más laureado de nuestro país no solo triunfa en lo profesional. En Y ahora Sonsoles nos cuenta cuál ha sido el mayor éxito de su vida: su familia.
Martín Berasategui es el chef español con más estrellas Michelín. Sin embargo, el cocinero tiene claro que, aparte de triunfar en el plano profesional, ha tocado el cielo en el personal.
"En orígenes tienes una suerte increíble", asegura, entre lágrimas, recordando a sus padres, con quienes vivió el principio de su exitosa carrera. Sin embargo, Martín Berasategui tiene claro que lo que vino después es aún más bonito, si cabe.
El chef se ha emocionado al hablar de su mujer, su hija y sus dos nietos. "Nunca soñé tener una mujer así, tengo a mi hija que es lo mejor que me ha salido en mi vida, mis nietos son la sal de mi vida...", afirma, "no puedo pedirle más cosas a este mundo".
Martín Berasategui da gracias a la vida por haberle dado todo lo que siempre soñó. ¡No te pierdas su emoción en el vídeo de arriba!
