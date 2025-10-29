Antena 3 LogoAntena3
Cuatro detenidos

El informe médico de la joven violada por 4 hombres en Pamplona determina una "agresión sexual de alto impacto"

Cuatro varones de entre 20 y 33 años han sido detenidos en Pamplona por la violación de una joven en una fiesta universitaria.

Violación masiva en Pamplona.

Espejo Público
Cuatro hombres de entre 20 y 33 años han sido detenidos por violar en grupo a una joven en una fiesta universitaria en Pamplona. Se trata de un festejo que cada año reúne a centenares de jóvenes en la ciudad.

Los 4 detenidos pasarán a disposición judicial este jueves. La policía judicial está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que confirmarán si los 4 participaron en la violación. La detención se pudo llevar a cabo gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en un parque de la ciudad. Fue un grupo de personas que se encontraban paseando por el lugar quienes encontraron a la chica seminconsciente bajo un árbol. Le faltaba el teléfono móvil y varios enseres.

Agresión sexual "de alto impacto"

Las pruebas médicas confirmaron que la joven había sufrido una agresión sexual de alto impacto. La víctima se encuentra recibiendo tratamiento psicológico para poder afrontar los trámites necesarios en la denuncia.

Tal y como ha confirmado el periodista Miquel Vals, los presuntos autores de la violación, de nacionalidad magrebí, estaban viviendo en una tienda de campaña que es donde han sido detenidos.

