María del Mar Caballero (UPN), sobre sus preguntas a Pedro Sánchez: "Cuando a alguien le cuesta 9 minutos decir si sí o no ha cobrado en efectivo hay un problema"

María del Mar Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro, ha sido la primera en preguntar hoy a Pedro Sánchez en la Cámara Alta dentro de la investigación de la 'Comisión del caso Koldo'. Caballero ha sido la encargada de lanzar la primera pregunta concreta de la mañana cuestionándole al presidente del Gobierno si había cobrado en metálico del PSOE. "Esperaba que fuera a tratar de escabullirse pero no tanto, se me ha hecho incluso excesivo".

La senadora asegura que se ha quedado satisfecha porque le ha hecho al presidente del Gobierno todas las cuestiones que tenía previsto, sin embargo esperaba otras respuestas que el líder del Ejecutivo no ha dado. "Cuando a alguien le cuesta 9 minutos decir si sí o no has cobrado un sobre en efectivo hay un problema", mantiene. Considera que "hay un problema en el PSOE con el efectivo".

"A los grupos de izquierdas que vienen a dare una palmadita a Sánchez no les importa la comisión"

En la sesión se ha visto como algunos grupos de izquierda preguntaban a Sánchez por el confinamiento en la pandemia y o por la DANA, en vez del 'caso Koldo'. La de UPN destaca que se trata de "grupos de la izquierda que hoy vienen a la comisión para hablar de su libro o darle una palmadita a Sánchez pero no les importa la comisión". En UPN, sostiene, están preocupados por la trama y cómo afecta a Navarra. Recuerda que Santos Cerdán, ahora en la cárcel, es un diputado navarro y esto es algo que "les afecta muy directamente".

"Óscar Puente se dedica a insultar a una senadora que viene a trabajar"

A las críticas de Óscar Puente en X sobre su comparecencia, María del Mar Caballero mantiene que le parece "lamentable" viniendo de "un señor ministro que tendría mucho que aportar en vez de estar haciendo el idiota con el Twitter". Se dedica a insultar a una senadora que viene a trabajar, no le contesto, me da igual si le contesto me bloquea, pasaré de él.

"Al señor Sánchez le ha hecho todo mucha gracia pero he notado mucho nerviosismo y muy poca verdad en sus respuestas", añadía.

La senadora le ha preguntado a Sánchez por 'la banda del Peugeot' en referencia a los viajes que hacía en coche con Koldo, Cerdán y Ábalos durante su campaña a las elecciones en 2017. Sánchez respondía que en ese momento le acompañaron miles de personas. Una pregunta que ha despertado una carcajada en Pedro Sánchez, que decía que eso dependía del día y que no siempre era el mismo grupo el que viajaba en ese coche. Sánchez sí reconocía que José Luis Ábalos era una persona de su máxima confianza y sus cualidades políticas eran evidentes. Le define como una "persona elocuente y articulada y sólida políticamente que nada tenían que ver con sus circunstancias, hábitos y cotidianeidad", que sostiene que él desconocía.

"Nadie duda en España de por qué Sánchez cesó a Ábalos"

Cree María del Mar Caballero que en España nadie duda de por qué Sánchez cesó a Ábalos y él es el único que no quiere reconocerlo. "Por eso lo cesó de la noche a la mañana".

