Detrás de las cámaras: así se grabó el especial de Halloween de La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte ha celebrado Halloween de una forma terroríficamente divertida. Pero, ¿quieres ver cómo se preparan para una ocasión como esta?

Telarañas, sangre, música lúgubre ambientada en las mejores películas de terror y unos disfraces espectaculares.

La familia Adams al completo ha invadido el espíritu de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández y Laura Moure se han metido en el papel de Gómez y Morticia Adams a la perfección.

Aunque también hemos presenciado un momento único: Jorge Fernández imitando a la perfección a la niña del exorcista con su mítico "Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija".

Les han acompañado los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

Los concursantes también han querido participar disfrazados para la ocasión: Carlota como la novia de Bitelchús, Claudio como la niña del exorcista y Pepa como It, el payaso al que nunca invitarían a una fiesta de cumpleaños.