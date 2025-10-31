Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Guerra de peluqueros en Alcantarilla (Murcia): "Me ha puesto un pegamento en la puerta que ni el cerrajero podía quitar"

Un hombre ha sido detenido en un municipio de Murcia por sabotear presuntamente las peluquerías de la competencia. Hoy, hablamos con una de ellas.

Peluqueros

Publicidad

Varias peluquerías de Alcantarilla (Murcia) están en pie de guerra. Un hombre ha sido detenido por presuntamente sabotear los locales de la competencia y poner pegamento en las cerraduras.

El hombre fue pillado in fraganti por otra peluquera que le vio en la puerta de su local y le grabó. Sin embargo, el detenido ya ha sido puesto en libertad.

En Y ahora Sonsoles hablamos con María Jesús, una de las peluqueras afectadas. "Ha echado un pegamento que ni el cerrajero podía quitar, un viernes en una peluquería sabía el daño que hacía", asegura.

María Jesús no conoce al presunto saboteador y no entiende por qué trata de boicotearles. "Yo no sé por qué está haciendo esto, no le conozco", señala.

Los peluqueros de Alcantarilla tienen miedo de este hombre y de que pueda volver a reincidir. ¿Lograrán volver a trabajar tranquilos?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Peluqueros

Guerra de peluqueros en Alcantarilla (Murcia): "Me ha puesto un pegamento en la puerta que ni el cerrajero podía quitar"

Estafa

Beatriz, víctima de la presunta estafadora de lunas de miel: "He perdido más de 8.000 euros"

Detrás de las cámaras: así se grabó el especial de Halloween de La ruleta de la suerte

Detrás de las cámaras: así se grabó el especial de Halloween de La ruleta de la suerte

Propietario Picasso
Exclusiva

Habla por primera vez el propietario del Picasso desaparecido tras recuperarlo: "Nunca me había pasado esto"

Míster Global España
Denuncia

Gana Mister Global 2025 y se encuentra la casa okupada: "Me fui un mes a Tailandia y, cuando volví, había gente en mi casa"

Pilar Vidal
Última hora

Pilar Vidal: "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente, quiere un trato completo"

El rey Juan Carlos I no participará en los actos conmemorativos de los 50 años de monarquía del día 21 de noviembre. Sin embargo, sí ha sido invitado a un almuerzo familiar al día siguiente en El Pardo. ¿Decidirá acudir?

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches
Siguiente fase

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Los coaches llegan con 14 artistas en sus equipos, pero solo 7 podrán continuar en el concurso.

Antonio Banderas

La queja de Antonio Banderas a la juventud: "Vivimos como de pequeños 'orgasmitos'"

Martín Berasategui

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita del chef Martín Berasategui

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Publicidad