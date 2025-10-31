Guerra de peluqueros en Alcantarilla (Murcia): "Me ha puesto un pegamento en la puerta que ni el cerrajero podía quitar"

Varias peluquerías de Alcantarilla (Murcia) están en pie de guerra. Un hombre ha sido detenido por presuntamente sabotear los locales de la competencia y poner pegamento en las cerraduras.

El hombre fue pillado in fraganti por otra peluquera que le vio en la puerta de su local y le grabó. Sin embargo, el detenido ya ha sido puesto en libertad.

En Y ahora Sonsoles hablamos con María Jesús, una de las peluqueras afectadas. "Ha echado un pegamento que ni el cerrajero podía quitar, un viernes en una peluquería sabía el daño que hacía", asegura.

María Jesús no conoce al presunto saboteador y no entiende por qué trata de boicotearles. "Yo no sé por qué está haciendo esto, no le conozco", señala.

Los peluqueros de Alcantarilla tienen miedo de este hombre y de que pueda volver a reincidir. ¿Lograrán volver a trabajar tranquilos?