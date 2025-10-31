Familia del joven con discapacidad presuntamente agredido por su hermanastra y su padrastro: "No es la primera vez"

Salen a la luz unas imágenes realmente impactantes que muestran a un joven con una discapacidad del 75% siendo insultado, amenazado y agredido presuntamente por su hermanastra y su padrastro. La escena quedó registrada mientras el chico hablaba en directo a través de redes sociales con un amigo, quien presenció toda la situación a tiempo real.

La difusión del video ha generado una profunda indignación y preocupación entre los usuarios, que exigen una investigación inmediata y medidas de protección para el menor. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con las partes implicadas.

José, el hermano biológico del joven agredido, ha denunciado los hechos y asegura que no es la primera vez que ocurre. "Con el padrastro tiene peleillas, es violento", señala, "insulta cada dos por tres a mi hermano, que no está bien y no entiende la mitad de las cosas".

Raquel, la hermanastra del agredido que aparece en el vídeo, se ha defendido. Esta asegura que el joven "está bien cuidado" y que en ningún momento le ha agredido. "Para mí no es mi hermanastro, es mi hermano", advierte, entre lágrimas, "solo le pedí que me ayudara a sacar al perro, no le he pegado, solo forcejeé para quitarle el móvil".

Pese a la versión de la hermanastra, el agredido asegura que "no puede más" y que preferiría vivir solo: "Me hacen daño toda la vida". ¿Conseguirá la familia hacer justicia?