La DEA detiene a 5 personas por la muerte del nieto de Robert De Niro a los 19 años

La muerte de Leandro De Niro-Rodriguez se produjo el 2 de julio de 2023. Fue hallado sin vida en su domicilio a causa de una sobredosis accidental, encontrando en su organismo fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína.

Una noticia que sobrecogió al mundo, y es que el joven tenía tan solo 19 años. Su círculo se despidió de él pocos días después en el funeral y su abuelo, Robert De Niro, expresó tiempo después la culpa que sentía por lo sucedido.

La primera detención se produjo casi en el acto, cuando se arrestó a una mujer que habría vendido a Leandro la sustancia que terminó en este terrible incidente. La joven tenía 20 años y se enfrentaba a cargos de distribución de fentanilo y alprazolam de hasta 20 años de cárcel.

Ahora, más de dos años después de su fallecimiento, otras cinco personas han sido detenidas por estar implicadas en el caso. Tal y como ha informado el agente especial de la DEA Frank A. Tarentino III y el fiscal Jay Clayton del Distrito Sur de Nueva York, se acusa a cinco hombres de conspiración para distribuir las drogas en cuestión. Un delito que habría acabado con la vida de tres jóvenes en un margen de tan solo tres meses, entre los que se incluye Leandro.

No se han hecho más declaraciones al respecto; sin embargo, las fuerzas de la autoridad estadounidenses, junto al equipo legal, podrían estar más cerca de castigar a los culpables del tráfico que derivó en la muerte del joven.

La familia de Leandro, en especial su madre Drena De Niro, ha recordado en múltiples ocasiones al fallecido en redes sociales. Unas publicaciones que demuestran que, pase el tiempo que pase, el nieto del actor sigue en sus memorias y corazones.