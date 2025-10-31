El abogado de la antigua 'manada de Pamplona': "Aquí no hay presunción de inocencia, sino de culpabilidad"

Pamplona vuelve a ser escenario de una presunta violación grupal que sacude al país. Cuatro hombres de origen argelino, en situación irregular en España, han ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la capital navarra. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado fin de semana, en las inmediaciones de la carpa universitaria, donde una joven fue hallada semiinconsciente, sin ropa interior y con signos evidentes de abuso. En el asentamiento donde vivían los detenidos, la Policía encontró botellas de alcohol, lubricantes sexuales y maquinillas de afeitar, en un entorno de insalubridad que las autoridades conocían desde hacía meses.

Tres de los arrestados tenían órdenes de expulsión en vigor. La jueza ordenó su ingreso inmediato en prisión, comunicada y sin fianza, ante el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. El suceso ha provocado una oleada de indignación y una inevitable comparación con el tristemente célebre caso de La Manada ocurrido también en Pamplona en 2016.

"Hubo un movimiento político destinado a obtener sentencias condenatorias"

Más Espejo ha hablado con Agustín Martínez, abogado de varios miembros de la Manada original. Martínez considera que “hay similitudes, pero las diferencias son evidentes”. Asegura que, en aquel caso, “hubo un movimiento político destinado a obtener sentencias condenatorias” y que lo sorprendente fue “la presión mediática y social” que condujo a una condena de 15 años dictada por el Tribunal Supremo. “En otros casos con penas menores no hay esa movilización”, afirma. El letrado denuncia que el tratamiento mediático vuelve a ser desequilibrado y advierte: “Aquí no hay presunción de inocencia sino de culpabilidad. Se formula con carácter previo una cacería sin limitaciones. Todo el mundo es presuntamente inocente si no hay sentencia firme”.

Los errores de la Ley del "solo sí es sí"

Martínez también critica la Ley del solo sí es sí, que, a su juicio, ha provocado una rebaja de condenas. “¿Cómo se ayuda a una mujer agredida reduciendo la pena? Antes eran seis años, ahora son cuatro. Seguimos en un discurso que lo convierte todo en una barbaridad”, lamenta. Propone incluso que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Penal contemple un apartado específico para evitar “procesos penales mediáticos” y que los medios acuerden un código común para tratar este tipo de casos.

También hemos hablado con Paula Santa-Racine, portavoz de la asociación feminista Ehuleak. La activista considera que “no hay diferencias en cómo ocurren las agresiones a las mujeres” y que, en consecuencia, “los casos merecen el mismo tratamiento”. Sin embargo, reconoce que “el manejo ha sido diferente”, aunque evita juzgar si es justo o no. “Somos un colectivo amplio, y las reacciones feministas son puntuales”, explica.

