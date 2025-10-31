Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Especial Halloween

Carrie, más viva que nunca gracias a Lucía Hoyos… ¡bailando la sintonía de ‘Cazafantasmas’!

Pese a que su personaje es más bien “apocado”, la actriz se ha desatado para cantar, bailar y hacer pleno en La Pista contra Frankestein.

Alberto Mendo
Publicado:

Cada tarde de Halloween en Pasapalabra deja duelos insólitos en La Pista. ¿En qué otro programa se podría ver cómo la Reina Malvada se enfrenta a Fétido? ¡Sólo en este especial! Después, en nada a desmerecido el cara a cara entre Carrie y Frankestein. Lucía Hoyos y Óscar Martínez se han mantenido en sus personajes incluso en esta prueba musical, al igual que Cósima Ramírez y King África.

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”

La temática de La Pista ha estado dedicada, por supuesto, a Halloween. Además, a Carrie y Frankestein no les ha tocado una simple canción, sino una de las grandes películas del género de terror. ¡Y de las más divertidas! Lucía ha reconocido la banda sonora en cuanto ha sonado el primer fragmento.

A pesar de que Carrie es “apocada”, la actriz se ha lanzado a cantar y a bailar. Además, con los movimientos que ha hecho, le ha quedado una coreografía realmente terrorífica a la par que divertida. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

