¿Eran facturas lo que se pagaba con el dinero de los sobres de Ábalos y Koldo?: "No hay nada más preciso que una caja B"

Una exministra se ha puesto en contacto con la presentadora del programa, Susanna Griso, comentándole que no puede entender por qué el Partido Socialista, ni tampoco José Luis Ábalos se han dado cuenta que el dinero que maneja se realiza vía transferencia desde el Ministerio del Interior y desde las Cortes, por lo que no se entiende que se estén entregando sobres con dinero físico. Planteando que esas cantidades en efectivo de los sobres puede ser por alguien ha ido a retirarlo.

Según la periodista y politóloga, Laura López, conocedora de la contabilidad de los partidos, así como algunas empresas, instituciones y asociaciones, le hace pensar que "el hecho de que venga con céntimos me hace pensar que es la devolución de una factura". Apunta que "es bastante insolvente" que al mes te paguen 1,23 euros.

Además considera "una huida desesperada" de Ábalos al verse rodeados de tantas pruebas, entre ellas grabaciones en su contra, evidenciando la vida que llevaban. Por ello cree que, después de ver que la figura del exsecretario de Organización socialista como la de Koldo García donde "despachaban grandes cantidades de dinero", tendríamos que saber cuál es el origen de estas.

Sin embargo, Joaquín Manso, director de 'El Mundo', no comparte lo que plantea López de que el contenido de los sobres era pagar unas facturas al haber céntimos, ya que afirma que "no hay nada más preciso que una caja B", porque de esta manera "no queda prueba de cuál es el destino ni queda prueba de cuál es el origen".

El origen y destino del dinero

Aunque para Manso ya nos han mostrado "alguna evidencia" sobre el destino de este dinero por las pruebas que han ido sacando a la luz donde "pagaban prostitutas". Además, no cree que estas se puedan encargar "como gastos de representación", subrayando que "toda esta historia de que son facturas a devolver queda desmentida por el propio contenido de los audios".

No obstante, también ha hecho hincapié en el origen, donde se referían como "chistorras, es decir, con un ánimo subrepticio", lo que hace pensar que no se sentían orgullosos sobre el lugar de donde venía este.

Cientos de millones de euros

En cuanto a su contexto pone el foco en "dos hechos muy relevantes". El primero en la empresa "de manera oculta", "que recibía grandes adjudicaciones de Obra Pública", del que era dueño otro secretario de Organización del PSOE. Así como de "el nexo corruptor" que denomina la Guardia Civil a Víctor de Aldama, en relación a la trama de hidrocarburos que sacó cientos de millones de euros en efectivo".

"A veces a uno se olvida que en los informes se expiden de manera aislada pero se producen en el conjunto de unas diligencias en las que hay más cosas", concluye el director de 'El Mundo'.

