Reencuentro

La alegría de Dori tras recuperar a su loro: "Le han dado la propiedad al Estado, pero estoy contenta de que esté conmigo"

Tras descubrir que alguien llevó a su loro perdido a un Centro de Recuperación de Aves Silvestres, Dori comenzó una larga lucha para recuperarlo. Hoy, por fin, su loro Kiko vuelve a casa.

Dori y su loro

Dori estaba desesperada tras perder a su loro Kiko, que lleva con ella media vida. Aunque alguien lo encontró en una vivienda cercana y lo llevó al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Tres Cantos (Madrid), Dori no conseguía verlo.

Dori

Pese a que envió la documentación necesaria para recuperar a Kiko desde el primer día, en el centro no obtuvo respuesta y al principio ni siquiera le comunicaban si está vivo o muerto. Por eso, decidió ir en su busca.

El centro le ha dado la propiedad de Kiko al Estado, ya que no cumplía los requisitos. Sin embargo, han considerado que, dado que el loro lleva conviviendo con su familia durante muchos años, Kiko quede bajo la guarda y custodia de Dori.

"Estoy muy contenta de recuperarlo, pero creo que las autoridades no han hecho bien las cosas conmigo", señala Dori, "no me han pedido permiso para dárselo al Estado".

Pese a todo, Dori vuelve a respirar y a escuchar la voz de Kiko, el loro que tantas alegrías le ha dado durante 23 años. ¡No te pierdas su reacción en el vídeo de arriba!

Dori y su loro

La alegría de Dori tras recuperar a su loro: "Le han dado la propiedad al Estado, pero estoy contenta de que esté conmigo"

Detrás de las cámaras: así se grabó el especial de Halloween de La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte ha vivido uno de sus programas más escalofriantes del año: un especial de Halloween con la familia Adams al completo.

