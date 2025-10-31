Para 4 personas
Receta facilísima de Joseba Arguiñano: virutas fritas de pescado con piperrada
Joseba Arguiñano ha elaborado una receta facilísima y con un sabor inmejorable gracias al marinado con el que ha preparado las virutas fritas de pescado con piperrada.
A la hora de mezclar los ingredientes de la tempura no conviene mezclarlos demasiado para evitar que la harina coja liga.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 lomos de rape (500 g limpio)
- 2 dientes de ajo
- 150 g de harina de tempura
- Aceite de oliva virgen extra
- 225 ml de agua fría
- Sal
- Perejil
Para la piperrada
- 3 cebolletas
- 2 pimientos verdes
- 2 dientes de ajo
- 8 pimientos del piquillo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Pela las cebolletas, córtalas en juliana fina e introdúcelas en la sartén. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana y agrégalos.
Pela 2 dientes de ajo, córtalos en daditos y añádelos. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 20 minutos. Corta los pimientos de piquillo en tiras, introdúcelos en la sartén y cocina todo durante 6-8 minutos. Sazona las hortalizas y mezcla bien.
Corta el pescado en tiras finas y pequeñas (de unos 5-6 cm) y ponlas en un bol grande.
Pela 2 dientes de ajo, córtalos un poco e introdúcelos en el mortero. Agrégales una pizca de sal gruesa y májalos bien.
Agrega 1 cucharadita de perejil picado y sigue majando. Vierte, poco a poco, 3 cucharadas de aceite y remueve los ingredientes hasta que liguen. Agrega el majado al pescado y remuévelo hasta que quede bien impregnado. Déjalo macerando durante 15 minutos aproximadamente.
Calienta una cazuela con abundante aceite. Pon la harina de tempura en un bol, vierte el agua fría y mezcla suavemente. Introduce las tiras de pescado en la tempura y fríelas a tu gusto. Retíralas, escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina y sazónalas.
Sirve la piperrada en el fondo de 4 platos, reparte encima las tiras de pescado y decóralos con unas hojas de perejil.
