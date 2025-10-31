Antena 3 LogoAntena3
Receta facilísima de Joseba Arguiñano: virutas fritas de pescado con piperrada

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta facilísima y con un sabor inmejorable gracias al marinado con el que ha preparado las virutas fritas de pescado con piperrada.

Virutas fritas de pescado con piperrada, la receta de Joseba Arguiñano

A la hora de mezclar los ingredientes de la tempura no conviene mezclarlos demasiado para evitar que la harina coja liga.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 lomos de rape (500 g limpio)
  • 2 dientes de ajo
  • 150 g de harina de tempura
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 225 ml de agua fría
  • Sal
  • Perejil

Para la piperrada

  • 3 cebolletas
  • 2 pimientos verdes
  • 2 dientes de ajo
  • 8 pimientos del piquillo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Elaboración

Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Pela las cebolletas, córtalas en juliana fina e introdúcelas en la sartén. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana y agrégalos.

Pela 2 dientes de ajo, córtalos en daditos y añádelos. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 20 minutos. Corta los pimientos de piquillo en tiras, introdúcelos en la sartén y cocina todo durante 6-8 minutos. Sazona las hortalizas y mezcla bien.

Corta el pescado en tiras finas y pequeñas (de unos 5-6 cm) y ponlas en un bol grande.

Pela 2 dientes de ajo, córtalos un poco e introdúcelos en el mortero. Agrégales una pizca de sal gruesa y májalos bien.

Agrega 1 cucharadita de perejil picado y sigue majando. Vierte, poco a poco, 3 cucharadas de aceite y remueve los ingredientes hasta que liguen. Agrega el majado al pescado y remuévelo hasta que quede bien impregnado. Déjalo macerando durante 15 minutos aproximadamente.

Calienta una cazuela con abundante aceite. Pon la harina de tempura en un bol, vierte el agua fría y mezcla suavemente. Introduce las tiras de pescado en la tempura y fríelas a tu gusto. Retíralas, escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina y sazónalas.

Sirve la piperrada en el fondo de 4 platos, reparte encima las tiras de pescado y decóralos con unas hojas de perejil.

