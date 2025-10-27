El joven que ha pedido matrimonio a la princesa Leonor: "Me dijo que no entraba en sus planes casarse ahora"

La princesa Leonor ha brillado con luz propia en los premios Princesa de Asturias. En la entrega de premios en el Teatro Campoamor la veíamos pronunciando un discurso con un mensaje joven en el que hacía referencia a su hermana Sofía y a la complicidad y la unión que existe entre ambas.

Durante la ceremonia la joven dio muestras de la estrecha relación que mantiene con sus padres, los reyes Felipe y Letizia. Tras la ceremonia, la familia al completo hizo una visita al pueblo asturiano de Valdesoto, elegido como pueblo ejemplar del año. Allí padres e hijas charlaron con los lugareños y fueron público de excepción de una representación teatral a pie de calle. Un teatro que terminaba con una curiosa petición de mano de uno de los actores hacia la heredera al trono. "¿Le prestaría ser esposa de un buen galán asturiano?", le preguntaba a la joven ante las risas de todos los presentes.

"Todo formaba parte del guion de la obra de teatro y mi novia no se ha puesto celosa"

Espejo Público ha hablado con Lucas, el joven actor que formuló esta cuestión a la princesa. Cuenta que lo hizo porque formaba parte del guion de la obra. Al terminar la representación la princesa se le acercó y le dijo que de momento no entraba casarse entre sus planes. Su padre, el rey Felipe VI le espetó en tono de broma que ambos tendrían que hablar tras esa curiosa pedida de mano. Señala el joven que vio a la familia real mucho más cercana de lo que se imaginaba. Confiesa que tiene novia desde hace 3 años y que esta en ningún momento se puso celosa porque sabía que todo formaba parte de la actuación.

"Este año hemos visto aun princesa que ha leído mucho mejor con el contenido de un discurso mucho más juvenil"

Ana Polo, experta en protocolo y Casa Real apunta que el año pasado vimos a una princesa que estuvo muy nerviosa dando el discurso y este año hemos visto a una Leonor que ha leído mucho mejor con un contenido más juvenil y distendido. " A la familia real se les ve cómo son en actos informales rodeados de gente. Es donde mejor se ven ellos. En la visita al pueblo se les ha visto especialmente cómodos y disentidos".

Subraya la experta que desde que las hijas se han ido de casa los gestos de cariño con sus padres son continuos.

Destaca además el momento del discurso en el que Leonor hace referencia a la importancia de las hermanas. "Leonor ha tenido un bonito gesto con su hermana, están muy unidas, más allá de un William y un Harry aquí no vamos a ver nada de eso porque las hermanas están increíblemente unidas".

