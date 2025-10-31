Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere tras ser aplastado por un urinario y su mujer reclama más de 200.000 euros

El hombre murió cuando un inodoro telescópico que estaba reparando "se le cayó encima repentinamente y sin previo aviso".

Imagen de archivo de un inodoro port&aacute;til

Imagen de archivo de un inodoro portátilPexels

Neila Gallego
Publicado:

La mujer de un ingeniero de mantenimiento que murió aplastado por un urinario ha demandado a la empresa por más de 200.000 libras esterlinas, unos 227.000 euros, en concepto de indemnización. Los hechos ocurrieron en Reino Unido.

Kevin Holding murió en enero de 2023 cuando un inodoro telescópico que estaba reparando en el exterior del Palace Theatre en el West de Londres "se le cayó encima repentinamente y sin previo aviso". Los servicios de emergencia, incluyendo cuatro camiones de bomberos y una ambulancia aérea, se apresuraron a rescatar al trabajador atrapado. Sin embargo, fue declarado muerto poco después de ser liberado.

En la investigación se determinó que el hombre sufrió lesiones "catastróficas" y que murió por asfixia por compresión.

Su mujer, Katrina Woods, ha presentado una demanda por daños y perjuicios por la muerte de su marido demandando a la empresa Hi-Tec Washrooms Solutions Ltd. Reclama una indemnización superior a 227.000 euros alegando negligencia e incumplimiento del deber a pesar de que la empresa niega toda responsabilidad.

Los documentos presentados ante el Tribunal Superior de Londres alegan que los jefes del Sr. Holding fueron culpables por no proporcionarle la formación adecuada y por supuestamente no mantener correctamente el urinario, lo que acabó causándole la muerte.

Los hechos ocurrieron después de que el hombre fuera a realizar las reparaciones al inodoro, lo que implicó que entrara debajo del inodoro. Este está diseñado para descender bajo tierra durante el día y elevarse por la noche mediante un sistema hidráulico. El urinario "se desplomó repentinamente y sin previo aviso, cayéndole encima", declaró su abogado.

"El urinario se desplomó como consecuencia de un fallo catastrófico de una pieza de su sistema hidráulico. La pieza falló debido a una corrosión excesiva", dijo. Asimismo, añadió que debido a un mantenimiento deficiente, la empresa permitió que la pieza se corría excesivamente y tampoco la reemplazó a tiempo para evitar la tragedia.

El caso aún no ha llegado a los tribunales ni ha sido sometido a prueba ante un juez.

