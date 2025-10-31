La queja de Antonio Banderas a la juventud: "Vivimos como de pequeños 'orgasmitos'"

La situación actual de la sociedad, la crispación y el momento político tan convulso, no pasan desapercibidos para Antonio Banderas, en definitiva cada día de función se enfrenta a cientos de caras nuevas y su comportamiento no le es ajeno.

"A nivel intelectual han bajado"

Utilizaba un símil para referirse a la actual clase política, responsable de principio a fin del tono predominante en los discursos y debates. Aprecia un descenso del nivel de capacitación de los dirigentes y comparaba sus tiras y aflojas diarios con los del patio de un colegio: "Hubo un tiempo en el que se veía gente con más personalidad, más leída, más preparada que ahora. Eso es un crimen".

Hacía extensiva su valoración con el resto de la sociedad y mencionaba el efecto de las redes sociales: "Ha hecho un daño extraordinario y sigue haciéndolo".

"Vivimos como de pequeños 'orgasmitos'"

Fruto de años y años de ver pasar público frente al escenario en el que lleva más de 4 décadas, subido, el actor malagueño ha ido viendo evolucionar muchos aspectos sociales, a parte de gustos y hábitos. Su símil con los escolares le llevaba a hablar de la juventud.

"Me siento atrapado muchas veces por las noches"

Antonio Banderas compartía un detalle de sus procesos creativos en su faceta de director. Una vez estrenada la obra acostumbra a sentarse entre el público para analizar y corregir aspectos de la representación, como consecuencia percibe muchas cosas de los espectadores: "La gente joven tiene un déficit de atención extraordinario. Veo a la gente joven sentada. Vienen a lo mejor con sus madres con sus madres a ver cualquier obra de teatro. A la media hora no paran de moverse. Empiezan a moverse y no pueden resistirlo".

Aboga por inculcar el hábito de la lectura a los jóvenes, y cuenta cómo: "Alguien tiene que decirles que detrás de cada libro (…) Hay un premio al final, porque son ideas que se quedan dentro".

"Ahora mismo vivimos como de pequeños 'orgasmitos', expresaba el artista haciendo el gesto de pasar imágenes en una pantalla ficticia de su mano, en clara referencia al consumo ilimitado de contenido que ofrecen las redes sociales. Admite al mismo tiempo ser una víctima más de esta iluminada y adictiva tecnología: "Yo me siento atrapado muchas veces por las noches. Estoy en la cama y digo: ¡Pero llevo una hora haciendo el tonto con esto!".

La atención como medida de inteligencia

Pasaba el turno de pregunta al también actor Toni Cantó, quien hacía alusión Gregorio Luri, filósofo y pedagogo español, que se refiere a la capacidad de atención como el nuevo cociente intelectual. Cuestión a reflexionar en este momento tan acelerado.

