Así se prepara Leonor para ser Reina algún día: idiomas, internado en Gales y formación militar

Leonor cumple 20 años este viernes 31 de octubre. La princesa de Asturias alcanza esta fecha tan simbólica inmersa en su preparación para el futuro que la aguarda. El pasado 1 de septiembre ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia), donde cursa la última etapa de su formación castrense, que completará en julio de 2026.

Cuando finalice esta etapa en julio, su siguiente objetivo será ir la universidad, donde ampliará conocimientos y seguirá completando su formación. Aunque, como recordó esta semana Jaime Alfonsín, ex jefe de la Casa del Rey, "el oficio de reinar no se enseña en el bachillerato ni se aprende en la universidad". Un mensaje que subraya la relevancia de la preparación integral de la heredera.

La princesa Leonor, por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire | Gtres

Más allá de sus conocimientos en el ámbito militar, ¿cómo ha sido el recorrido académico y formativo de Leonor hasta sus 20 años?

Sus primeros años en el colegio

En 2008, a los tres años, Leonor comenzó su educación en el Colegio Santa María de los Rosales, en Madrid, el mismo centro donde estudió el rey Felipe VI. Allí completó primaria y secundaria hasta 2021, en un entorno discreto y cercano a la Zarzuela.

Leonor y Sofía de camino a la escuela de pequeñas | Gtres

Después llegó un paso clave: el UWC Atlantic College, en Gales, donde cursó el Bachillerato Internacional entre 2021 y 2023. Dos años en un entorno multicultural que no solo reforzaron su formación, sino también sus habilidades sociales y su mirada hacia el mundo. Durante su graduación, una de sus tutoras lo dijo con cariño: "Leonor, tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites". Un guiño a su carácter reflexivo.

Graduación de Leonor en Gales | Gtres

Ocho idiomas

A su lengua materna, el español, Leonor suma el aprendizaje de catalán, euskera y gallego desde pequeña, como parte de su formación institucional.

Además, domina inglés, francés y ha estudiado portugués y árabe, idiomas que la hemos escuchado practicar públicamente en distintos actos. Ocho lenguas que la preparan para representar a España en el ámbito internacional.

Princesa Leonor en los premios Princesa de Girona | Gtres

Tres años de formación militar

Como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, la princesa inició en agosto de 2023 un plan de tres años para conocer los tres ejércitos. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en agosto de 2023, juró bandera, recibió el sable de oficial y destacó en disciplinas como la esgrima, donde logró una medalla de plata por equipos. Terminó su formación con el despacho de alférez y la Gran Cruz del Mérito Militar, entregada por el rey.

La princesa Leonor, en la ofrenda floral en Zaragoza | Gtres

En agosto de 2024 pasó a la Escuela Naval Militar y embarcó en el Juan Sebastián Elcano durante cinco meses. Navegó por América Latina y Estados Unidos, participó en maniobras reales —incluidas prácticas en la fragata Blas de Lezo— y cerró su formación naval en julio de 2025, ascendiendo a guardiamarina de segundo y recibiendo la Gran Cruz del Mérito Naval.

La princesa Leonor junto a sus compañeros en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano | Gtres

Y desde el pasado septiembre cursa instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio. Una etapa centrada en disciplina, liderazgo y trabajo en equipo, que completará en julio de 2026. Como hemos dicho al inicio, será el paso final antes de iniciar estudios universitarios.

La princesa Leonor ingresa en el Ejército del Aire | Gtres

Como vemos, no ha faltado nada en su preparación pensada para acompañarla, algún día, hacia el trono.