Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita del chef Martín Berasategui

Martín Berasategui es el chef con más estrellas Michelín de nuestro país. Lleva más de cinco décadas conquistando a través del paladar y se ha ganado el título de referente en la gastronomía española.

Sus inicios en la cocina vienen de la mano de su madre y su abuela, que para él fueron como profesoras de universidad, enseñándole los valores del esfuerzo, el cariño y la innovación en la cocina.

Hoy, Martín Berasategui nos cuenta los secretos que le han llevado a convertirse en el símbolo de nuestra cocina a nivel internacional. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!