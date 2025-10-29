Sonia vive separada de su marido con 3 hijos por no poder pagar un alquiler: "Trabajamos los dos pero no nos lo podemos permitir"

Sonia y su marido no pueden permitirse vivir bajo el mismo techo junto a sus 3 hijos en Benalmádena (Málaga).Pagaban un alquiler de 600 euros que tuvieron que abandonar y ahora no encuentran nada por menos de 1.000 euros al mes. Una cifra muy por encima de sus posibilidades.

Aunque ambos trabajan no pueden pagar esa cantidad por una vivienda al mes. Eso ha hecho que a la familia no le haya quedado más remedio que separarse. Mientras Sonia se ha ido a casa de su madre junto a sus 3 hijos, su marido se ha instalado en la casa de la suya con el perro de la familia.

"Si encontrara algo aunque no estuviera tan cerca, lo cambiaría"

Reconoce que no le gustaría abandonar su zona porque es allí donde su hijos tienen el colegio y ellos el trabajo pero si encontrara algo cerca lo haría. "No me gustaría poner las vidas de mis hijos más patas arriba de lo que ya las tienen", lamentan.

Pide ayuda a alguien que pueda ver su historia y tenga la capacidad de echarles un mano. "Nunca hemos dejado de pagar un alquiler, ni en cuarentena, aunque no teníamos trabajo ni ayudas". Lo más duro para Sonia es ver las lágrimas de sus hijos por vivir separados de su padre, sobre todo de la hija pequeña. "Solo queremos poder pagarnos un alquiler", reivindica.

