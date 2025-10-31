Un nuevo frente nos acompañará en la noche de Halloween y en el Día de Todos los Santos: toda la previsión de César Gonzalo

La noche de Halloween se presenta tenebrosa, no faltarán las nubes para acompañar a una Luna, que ya está iluminada en su 70%. Será buen decorado para los que quieran hacer 'truco o trato' esta noche, al disfraz y a la bolsa de caramelos habrá que sumar el paraguas en el noroeste. No solamente hoy, porque mañana salvo en Galicia la lluvia seguirá en la misma zona durante el Día de Todos los Santos.

Frente estacionario

Ayer por la noche llegó un nuevo frente desde el Atlántico, y durante las próximas 48 apenas va a avanzar, es lo que en meteorología denominados un frente estacionario. La consecuencia es que las lluvias durante este viernes y el sábado se va a concentrar en el noroeste. Durante este viernes se activan los avisos por lluvias persistentes en el sur de Galicia, oeste de Zamora, sur de Salamanca, de Ávila, norte de Cáceres y de Toledo. En todas estas zonas se podrán acumular en 12 horas más de 60 litros/m2. Más débiles serán las que lleguen al resto de Castilla y León, Asturias y el interior de Cantabria. Llegarán a rozar el norte de la Comunidad de Madrid, pero no deberían pasar de ahí. Salvo en el norte de Canarias y en el interior de Guadalquivir durante la mañana, en el resto los paraguas no serán necesarios. En un viernes que se presenta de cielos abiertos en las costas del Mediterráneo.

Viento sur

Otro elemento a tener en cuenta es el fuerte viento sur, que podrá superar los 70 km/h en Asturias, Cantabria y que también sopla con fuerza en el País Vasco, viento que se dejará notar en el resto de la mitad norte. Con él, las temperaturas se mantendrán muy suaves, sin cambios, salvo en Castilla y León donde bajarán.

Dia de Todos los Santos

Mañana estrenaremos noviembre con el frente prácticamente en el mismo sitio. El principal cambio se notará en Galicia, donde tras una noche lluviosa, las lluvias tenderán a remitir a largo de la mañana. Para todos aquellos que quieran hacer la tradicional visita al cementerio, hay que contar con lluvias que continuarán en Castilla y León, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. Hasta última hora de la noche, no serán probables en la Comunidad de Madrid. En el resto seguiremos sin precipitaciones.

El frente se deshace

El domingo podrá comenzar con algunas precipitaciones en el interior. En el centro irán remitiendo rápidamente. Durarán más en el interior de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha. Pero en general durante la tarde todas ellas habrán desaparecido y se habrán abierto grandes claros. La excepción la encontramos en Mediterráneo, será durante la tarde cuando la nubosidad aumente, para dejar chubascos a última hora del domingo. En cuanto a las temperaturas entre el sábado y el domingo, habrán ido bajando en la mitad norte, en el resto seguiremos con valores muy suaves.

