Buscamos piso para Sonia, separada de su marido por culpa del precio de la vivienda: "Siento impotencia y rabia"

Esta semana les contábamos la historia de Sonia, separada de su marido por culpa de la vivienda. No encuentran casa por el alto precio de los alquileres en Benalmádena y cada uno se ha tenido que ir a vivir con sus padres. Su historia se ha hecho viral en nuestras redes sociales al ver el dolor de Sonia ante nuestras cámaras: "No es pena, es impotencia. Es rabia y me cuesta contenerme". Susanna Griso le ha preguntado si en este tiempo ha encontrado algo y Sonia ha sido tajante: "Nada. Estoy yendo a Asuntos Sociales por el alquiler social a ver si hay algún tipo de ayuda en ese sentido".

Sonia Mel recuerda así en plató su situación: "Nosotros llevábamos 11 años viviendo en la casa que teníamos de alquiler, siempre hemos vivido de alquiler porque nos parecía una forma cómoda y fácil, nunca nos planteamos el hecho de comprarnos una casa". Pero todo cambió, asegura, hace tan solo un par de meses aunque la situación comenzó a tensarse antes: "Ya llevaban un año y medio sin renovarnos el contrato, nos habían dicho que nos teníamos que ir, que fuéramos buscando. Pero íbamos buscando, íbamos buscando y no había nada aunque los dos trabajásemos".

Porque efectivamente, Sonia y su marido no encuentran un piso de alquiler aunque los dos trabajen porque calcula que ganan "entre los dos 2.200 euros como mucho". Sonia asegura que "lo que la gente no comprende es que es una racha, ha sido que ha venido mal la cosa ahora". Y remarca que "ojalá mi caso fuera el único en Benalmádena. Conozco gente que se va fuera".

Nuestra compañera Ana Estévez, con la ayuda de un portal inmobiliario, procede a buscar una vivienda en su zona. Acotando la búsqueda un piso de dos habitaciones y con presupuesto de 850 euros en residencias de larga estancia, ¿Adivinan el resultado? Salen cero viviendas. Sonia reclama: "Yo sé que la solución no es fácil pero sé que se puede poner solución".

