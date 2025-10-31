Andrés no recuerda nada al despertar tras la explosión

La familia De la Reina respira aliviada: Andrés ha despertado después de la terrible explosión de la fábrica, un suceso que estuvo a punto de costarle la vida en Sueños de libertad. Sin embargo, su recuperación llega con un inquietante giro, ya que el joven parece no recordar nada de lo ocurrido.

María permanece a su lado, angustiada por su confusión y por el temor de que Gabriel vuelva a intentar algo. Mientras tanto, el abogado se muestra cada vez más nervioso ante la posibilidad de que su culpabilidad salga a la luz.