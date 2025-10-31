Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Especial Halloween

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”

Cósima Ramírez, poseída por el espíritu de la madrastra de Blancanieves, ha hecho una macabra petición a Manu: “Que me traiga el corazón latiente de Rosa”.

Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: "Me van a dar el programa"

Alberto Mendo
Publicado:

Ha llegado, un año más, la tarde más terroríficamente entretenida y divertida de Pasapalabra: el especial Halloween. Roberto Leal se ha convertido en un vampiro que lleva muerto más de 600 años y la brujería de este programa ha transformado también a los invitados. Los concursantes, Manu y Rosa, no se han visto afectados, aunque el madrileño se ha puesto una camiseta con guiño a Alfred Hitchcock para ir acorde a la temática. Además, ha tenido que pasar por la Silla Azul tras su derrota en el último Rosco.

¡Gol de Rosa en el último segundo! Giro de guion inesperado en El Rosco más tenso

Poco a poco, los espectadores han ido descubriendo los siniestros personajes que han llegado al plató. King África ha llegado pálido y Lucía Hoyos ha dado miedo llena de sangre al encarnar a Fétido y Carrie. Además, han empezado hablando tan poco como Frankestein. Eso sí, Óscar Martínez ha reivindicado tener voz propia para el resto del programa.

Por su parte, Cósima Ramírez se ha metido en el papel de la Reina Malvada. Como villana de Blancanieves, ha encomendado una misión de cazador a Manu: “Que me traiga el corazón latiente de Rosa, porque la veo demasiado inteligente y demasiado guapa”. El concursante, cuando le ha llegado el turno, se ha limitado a aclarar que, pese a la palidez de su piel, no se ha disfrazado de vampiro como Roberto. ¡No te pierdas este divertido arranque del programa en el vídeo!

