El surrealista momento de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, a propósito de 'La Banda del Peugeot': "En el coche no caben tantos"

En el primer turno de preguntas de la comisión de investigación sobre el caso Koldo y la financiación del PSOE, la senadora de UPN María del Mar Caballero Martínez, hacía una pregunta que ha causado revuelo.

Pedro Sánchez en la comisión Koldo

Andrés Pantoja
Publicado:

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha acudido a mañana de este jueves 30 de octubre al Senado, donde no aparecía desde el 12 de marzo de 2024. No lo ha hecho por voluntad propia sino que tenía la obligación de comparecer en la comisión de investigación que investiga los presuntos delitos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, así como los pagos en efectivo del Partido Socialista y la limpieza de su financiación. También de decir la verdad.

Tras varios momentos de tensión entre la senadora que tomaba la palabra en primer lugar, María del MAR Caballero Martínez, del partido Unión del Pueblo Navarro, llegaba la pregunta de 'La Banda del Peugeot', refiriéndose a Ábalos, Cerdán y Koldo, y lo que se pudo hablar ene el interior de aquel vehículo.

"Mire, a mi me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras", respondía Sánchez poniendo en duda las afirmaciones de la senadora. Las risas se apoderaban de la sala. Ella quería saber por quienes acompañaron a Pedro Sánchez en aquel proceso previo a las primarias del PSOE: "En el coche no caben tantos".

"Depende del día"

"¿Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot? De verdad señoría...", parecía sorprendido el presidente del Gobierno. Respondía afirmativamente la señora Caballero y la carcajada se extendía entre los participantes de la comisión con la respuesta de Sánchez: "Pues depende del día".

"Me alegro que se lo esté pasando bien"

María del Mar Caballero, UPN

La seriedad pasaba a un segundo plano, pero el momento de relajación daba paso a cierta tensión. La política navarra reprochaba al presidente que estuviera disfrutando de su comparecencia y frivolizara con el asunto al afirmar que le parecía "una pérdida de tiempo".

Pedro Sánchez no recuerda comentarios de negocios de sus acompañantes, o fuera de lugar sobre mujeres, decía.

