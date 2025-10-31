Antena 3 LogoAntena3
Los duros inicios de Laura Pausini en la industria musical: "Se aprovecharon de mi ingenuidad"

Laura Pausini se abre en canal en nuestro programa hablando de la industria musical y la huella negativa que se ha quedado clavada en ella por culpa de algunos productores. ¡No te lo pierdas!

Laura Pausini

Laura Pausini es una de las cantantes italianas que más triunfa en nuestro país. Hoy, hablamos con ella sobre su trayectoria musical y sus comienzos.

La cantante asegura que, pese a las alegrías que le ha traído su carrera, también ha vivido momentos difíciles en los que asegura que se aprovecharon de ella. "Se aprovecharon de mi ingenuidad, de mi inocencia, del hecho de que era una chica muy joven que tenía éxito…", señala.

Pausini aún recuerda algunas personas de la industria que no solo no la trataron bien, sino que además a día de hoy dejaron marcada una huella negativa en su memoria. "Al principio de mi carrera me encontré personas muy importantes que en realidad no me trataron bien", confiesa Laura Pausini.

Aquellos años hicieron sufrir a Laura Pausini, pero logró sacar un aprendizaje más allá del dolor: "Esas ocasiones te dan la posibilidad de tener un crecimiento y después aprender a cómo no vivirlo más".

Pese a todo, Laura Pausini logró anteponerse a los malos momentos y convertirse en una auténtica estrella. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

